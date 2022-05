To bylo na jaře 2020, pak vše výrazně zkomplikovaly covidové zákazy, které znemožňovaly i přejezdy mezi okresy. „Tak jsme se domluvili, že já odjedu na chalupu v Srní a on na svoji v České Skalici. V té době jsme měli napsané první dva díly. Dalších šest tedy vzniklo přes skype. Byli jsme od sebe nějakých 300 km, ale kupodivu to šlo. Scénáře jsme dokončili někdy v říjnu 2020 a zvolna začaly přípravy na realizaci, která se rozběhla v lednu 2021. Myslím tím obsazování rolí, obhlídky, vyhledávání lokací a podobně,“ vzpomínal známý režisér.

Čtenáři Deníku si možná ještě vybaví reportáž z první klapky poslední řady. Točit se začalo 31. května 2021, poslední záběr herci Soňa Norisová, Filip Tomsa a další absolvovali v Plzni 16. října. „Pak jsem si dal dva týdny pauzu, dovolenou na vzpamatování, protože jsem nepřetržitě pracoval a točil čtyři a půl měsíce, a to dá docela zabrat,“ přiznal Soukup, jenž vloni oslavil 75. narozeniny.

V nejlepším se má skončit

V listopadu začal pracovat ve střižně s Borkem Lipským a nyní je konečně hotovo. „Seriál končí až dojemně, předpokládám, že by se to divákům mohlo líbit. Poslední záběr série je Jarda Satoranský se Soňou Norisovou. Nebudu prozrazovat kde, jak, co si říkají, ale myslím, že to bude pěkné zakončení celého seriálu, který mě stál třináct let života,“ konstatoval Soukup.

Trvá na tom, že kapitola zvaná Policie Modrava je pro něj uzavřená. „TV Nova by chtěla ještě pátou sérii, ale já řekl ne, v nejlepším se má skončit. Myslím, že všech čtyřicet dílů má svoji kvalitu, není tam klesající úroveň, že by tvůrci už nevěděli, co dělat. To mě těší,“ uzavřel známý režisér.

Seriál, který lámal v minulosti rekordy ve sledovanosti, by se měl na obrazovkách TV Nova vysílat letos na podzim. Objeví se v něm všichni známí herci, novou tváří bude režisérova manželka Petra Martincová, kterou si diváci mohou pamatovat např. ze série Byl jednou jeden polda. V Policii Modrava se objeví v roli zdravotní sestry, která přišla na Šumavu z Českých Budějovic. Jak již je v seriálu zvykem, menší role si zahrají neokoukané tváře z oblastních divadel, prostor opět dostanou slovenští herci.