Očekáváný film Vlny scénáristy a režiséra Jiřího Mádla konečně míří do kin. V úterý dorazily na slavnostní premiéru snímku do Slovanského domu v Praze herecké hvězdy, které si ve filmu zahrály. A Deník byl u toho.

Snímek Vlny se připravoval přes sedm let. „Tenhle projekt jsem chtěl zrealizovat už od roku 2009. Dostal jsem to vlastně za trest na vysoké škole, kde jsem neměl dost účastí na přednáškách a hrozilo, že nedostanu zápočet,“ vzpomínal při natáčení Jiří Mádl.

Dobové drama Vlny z konce 60. let minulého století je inspirováno skutečným příběhem skupiny novinářů mezinárodní redakce Československého rozhlasu a jejich odhodláním přinášet nezávislé zprávy za každou cenu. Proto se převážně natáčelo v budovách dnešního Českého rozhlasu.

Film ukazuje napínavé a doposud utajené příběhy novinářů. Na konci 60. let, kdy zněl z rádiových vln rock and roll a studentské revolty měnily svět, nastoupí do prestižní redakce nová posila. Záhy se ocitne v nebezpečném souboji redaktorů a tajných služeb. Ve víru událostí půjde brzy všem o život a hlavní hrdina stojí před drsnou volbou: ochránit bratra, nebo pravdu a kolegy?

Premiéra filmu Jiřího Mádla Vlny: Příjezdy herců na červený koberec | Video: Deník/Radek Cihla

Postavy s reálnými předobrazy

Většina postav ve filmu reálné předobrazy. Role šéfa zahraniční redakce Českého rozhlasu Milana Weinera se zhostil Stanislav Majer, Pavla Havlíka ztvárnil Ondřej Stupka a jeho bratra Tomáš Vojtěch Vodochodský.

Komentátora Jana Petránka hraje Petr Lněnička, redaktorku Věru Šťovíčkovou Táňa Pauhofová a novináře Luboše Dobrovského Martin Hofman. Nechybí ani Vojtěch Kotek v roli Jiřího Dienstbiera.

Roli Tomáše psal původně Mádl pro sebe, nakonec se ale rozhodl obsadit ji jiným hercem, aby se mohl soustředit na režii.

„Já když jsem ten film poprvé viděl v kině, tak to bylo v Karlových Varech, kde s námi seděly další tisíce lidí. V průběhu sledování toho filmu mi došlo, že ty události, o kterých ten film pojednává, se dotýkají každého z nás velmi osobně,“ konstatoval Kotek.

Na dlouho očekávaný film, který na filmovém festivalu v Karlových Varech sklidil ovace vestoje, se mohou diváci v kinech těšit již od 15. srpna.