/VIDEO, FOTO/ Influencer, internetový producent a modrátor Kamil Bartošek alias Kazma dnes na předpremiéře v pražském kině Cinema City na Chodově vybraným hostům představuje svůj dlouho utajovaný film Onemanshow: The Movie. Na projekci přišli vybrané české celebrity a influenceři.

Předpreméra Kazmova filmu Onemanshow: The Movie na Chodově. | Video: Deník/Radek Cihla

Na předpremiéru dostali pozvánky i méně populární influenceři a youtubeři. Všem pozvaným dorazila krabička označená Kazmovým symbolem, jejíž součástí byl dopis, americký dolar, kartička a zlatý kupón, na kterém jsou z jedné strany napsané informace, které by si ti, co pozvánku obdrží, měli nechat pro sebe.

Na druhé straně stojí: „Gratulujeme, byl jsi vybrán. To, co právě držíš v ruce, není pouze další obyčejná pozvánka do kina. Tento zlatý kupon tě vezme daleko za hranice filmového plátna. Nezapomeň si s sebou vzít herní kartu."

Kazma dorazil na předpremiéru svého filmu:

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Podle Kazmy se jedná o utajovaný projekt, na kterém s celým jeho týmem pracoval přes čtyři roky. V Česku se nejdříve na reklamních billboardech objevily bílé znaky na černém podkladu a na sociálních sítích se začalo spekulovat, že jde o připravený krok Kazmy k novému projektu, což se zanedlouho potvrdilo.

Předpremiéru navštívily známé tváře jako například Jakub Kohák, Petr Švancara s manželkou, Jan Bendig, Markéta Konvičková, Karlos Vémola, Pavel Novotný, Petr Rychlý s rodinou, Vladimír Kadlec alias Vláďa Videos, Veronika Biasiol, Renné Dang, a další.

Předpreméra Kazmova filmu Onemanshow: The Movie na Chodově.Zdroj: Deník/Radek Cihla

Promo v Karových Varech

Předem připravené promo k filmu vyvrcholilo na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech. Tam Kazma způsobil poprask a vystřelil si z předních českých herců, organizátorů festivalu a novinářů. „Smrdělo to hned, ne?“ přivítal přítomné na tiskové konferenci k filmu Poslední zákop.

Upoutávka k filmu Onemanshow: The Movie:

Zdroj: Youtube

Snímek měl natočit režisér Andy Fehu a v rolích nacistů se měli objevit Jiří Bartoška, Ondřej Sokol, Hynek Čermák, Jiří Langmajer a Kryštof Hádek. Všichni hvězdní herci se sice jednoho natáčecího dne opravdu zúčastnili, ale o tom že jde o podvrh, údajně neměli tušení. Tisková konference k válečnému filmu se tak proměnila v oznámení o premiéře nového filmu z dílny Kazmy.

Kamil Bartošek

Kamil Bartošek, známější pod pseudonymem Kazma Kazmitch, se narodil 26. května 1985 v Kroměříži. V českém showbusinessu se zapsal především jako internetový producent, moderátor a influencer.



Známý je svými projekty, s nimiž začal jako moderátor pořadu One Man Show na internetové televizi Stream.cz. V roce 2015 změnil koncept pořadu a proměnil jej v produkci velkolepých show se žlutým trojúhelníkem v logu.