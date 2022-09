Pořad, který vytvořili britští animátoři Mark Baker a Neville Astley, se vysílá od roku 2004. Je to poprvé v jeho osmnáctileté historii, kdy se v něm objevil pár stejného pohlaví. Díl byl odvysílán dva roky poté, co na jedné americké webové stránce vznikla petice ve prospěch stejnopohlavní rodiny v seriálu, která nasbírala téměř 24 tisíc podpisů.

„Děti sledující Prasátko Peppu jsou ve vnímavém věku. Vyloučení stejnopohlavních rodin je naučí, že normální jsou pouze rodiny s jedním rodičem nebo se dvěma rodiči různého pohlaví,“ napsali tvůrci petice.

Šéf komunikace a vnějších vztahů charitativní organizace Stonewall, která se zabývá právy komunity LGBTQ (leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových lidí), označil pohled na rodinu stejného pohlaví ve fiktivním městečku Peppatown za „fantastický“. „Mnozí z těch, kteří se na pořad dívají, mají dvě maminky nebo dva tatínky a pro rodiče a děti bude hodně znamenat, že jejich zkušenosti jsou zastoupeny v tak kultovním dětském pořadu,“ řekl Robbie de Santos.

Vášnivá debata

Prasátko Peppa není zdaleka prvním dětským pořadem, v němž se objevují páry stejného pohlaví. Americký kreslený seriál Arthur, určený dětem ve věku od čtyř do osmi let, si získal uznání již v roce 2019 poté, co během 22. série ukázal svatbu dvojice gayů. K dalším populárním kresleným seriálům, které se dotýkají vztahů mezi příslušníky komunity LGBTQ, patří Adventure Time, v Česku známý jako Čas na dobrodružství, a Steven Universe. Oba rovněž pocházejí z USA, ale jsou určené divákům od deseti let.

Po odvysílání posledního dílu Prasátka Peppy s medvědicí Penny a jejími dvěma maminkami se na twitteru podle BBC strhla vášnivá debata „Lesbičky v Prasátku Peppa… nemohou být dětské pořady jen pro děti?“ napsal jeden z uživatelů. „No co byste řekl? Moje děti viděly první stejnopohlavní pár v Prasátku Peppa a svět se nezbořil,“ odvětil další.