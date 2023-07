Zdroj: Youtube

Kocour v botách: Poslední přání (SkyShowtime)

Když máte k dispozici devět životů, tak vám na tom, že tu a tam něco odskáčete, vůbec nezáleží, zvlášť když jste legendární hrdina, který se dobrovolně vrhá do těch nejbláznivějších dobrodružství. Kocour v botách právě zachránil obyvatele jednoho městečka před řáděním zuřivého obra, jenže při tom přišel o předposlední ze svých životů. Proto se rozhodne pověsit boty na hřebík a žít dál v relativním bezpečí kočičího útulku jako obyčejný chlupatý mazlíček.

To by ovšem nesměl mít v patách drsnou Zlatovlásku a její tři medvědí parťáky, kteří s ním mají nevyrovnané účty, a také tajemného Vlka, který šermuje jako ďábel (a možná taky ďábel je). Naděje naštěstí umírá poslední – v Kocourově případě má podobu legendární Hvězdy přání, která by mu mohla obnovit ztracené životy. Jenže taková vzácná věc se nesmírně těžko hledá. Kocour v botách musí spolknout hrdost a uzavřít příměří se svou věčnou soupeřkou, kočičí zlodějkou Čiči Pacičkou.

Spolu s ní a novým kamarádem Psem, který kdovíproč předstírá, že je kočka, se vydává vstříc dobrodružství, na jehož konci na všechny čeká odměna.