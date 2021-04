Brněnský rodák začal s herectvím v dětském sboru Divadla na provázku. Po základní škole chtěl pokračovat ve studiu na gymnáziu, kam ho ovšem z kádrových důvodů nepřijali (jeho otec pilot byl po roce 1968 vyhozen z armády). Tím se rozplynuly jeho sny o medicínské kariéře. Herectví ho ale stále přitahovalo, a tak se pokoušel dostat na brněnskou konzervatoř. Nevzali ho. Uspěl až o rok později v Praze.

V té době se mu naskytly i první filmové role. Mladík s velkýma modrýma smutnýma očima na sebe výrazně upozornil ve snímku Jak svět přichází o básníky, který začal režisér Dušan Klein točitv roce 1981. „Představitele Štěpána a Kendyho jsem hledal ve velkém konkurzu i na Slovensku nebo v Polsku. Chtěl jsem neokoukané tváře. Nakonec jsem objevil dva rošťáky – Pavla Kříže a Davida Matáska. Jako studenti posledního ročníku konzervatoře měli zakázáno ve filmech hrát. Za natáčení pak dostali důtku a trojku z chování,“ uvedl Dušan Klein na adresu úspěšného filmu, který se následně dočkal pěti pokračování.

Dívčí idol

Když pak Pavel Kříž po letech načítal „básnickou“ audioknihu, prohlásil: „Moje postava Štěpána Šafránka se vyvíjela, byla to pro mne velká příležitost. Měl jsem radost z toho, že se lidem líbí. Potom to byl chvíli boj, protože mě role určitým způsobem zaškatulkovala. A ne každý režisér má odvahu zkoušet s hercem něco jiného. Takže se pak po mně chtělo hodně podobných rolí, ale už ne tak scenáristicky zajímavých.“

V období zrodu Básníků, díky nimž se stal Pavel Kříž idolem dívčích srdcí, ztvárnil i úlohu Mikeše v pohádce O statečném kováři režiséra Petra Švédy. Nebo Gustu ve filmu režiséra Jiřího Hanibala Levé křídlo. Snímek pojednával o partě mladých lidí, která za druhé světové války ukryje francouzského chlapce, uprchlíka z vězeňského transportu.

Režisér Klein, s nímž pojí Pavla Kříže i židovská víra, jej pak obsadil i do hlavní role dramatu Kdo se bojí, utíká. Pak už se ale jejich cesty na nějaký čas rozešly. V roce 1988 totiž herec emigroval do Kanady, kde se na univerzitě ve Vancouveru pustil do studia psychoterapie. Obloukem se tak vrátil k medicíně, svému původně vysněnému oboru. V Kanadě pracoval v nemocnici a pomáhal zejména starším lidem.

V první polovině devadesátých let se Kříž k filmování ve své domovině vrátil. Nemohl odmítnout nabídku svého „dvorního“ režiséra, který jej potřeboval do dalšího pokračování Básníků. Následně si zahrál i v další Kleinově komedii Andělské oči (1994) o skupině sympatických podvodníčků, natočené podle novely Bohumila Hrabala. V roce 1996 navíc přijal nabídku účinkování v pražském Národním divadle, kde ale pobyl jen necelé čtyři roky. Pozice zaměstnance mu jednoduše nevyhovovala.

Mission: Impossible

Další role vytvořil například v komedii Jiřího Chlumského Stůj, nebo se netrefím (1997), v dramatech Jiřího Stracha Na zámku (1999) a Vůně vanilky (2001), ve filmu Jindřicha Procházky Kobova garáž (2003) či v komedii Miroslava Balajky Psí kus (2005). Objevil se i v zahraničním trháku Brada Birda Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011), jehož ústřední hvězdou je Tom Cruise.

Ve filmu Filipa Renče Lída Baarová (2016) ztvárnil Kříž nacistického vůdce Adolfa Hitlera, roli stárnoucího rockera Izziho vytvořil v Muzzikantech (2017) režiséra Dušana Rapoše. Vidět jsme ho mohli i ve snímku Ireny Pavláskové Pražské orgie (2019), kde sehrál postavu vyhozeného divadelního režiséra Bolotky, který sám na sebe píše hlášení pro StB.

Spoustu nejrůznějších úloh ztvárnil i v pohádkách. Z těch posledních připomeňme třeba zlého knížete z Kouzelníka Žita režiséra Zdeňka Zelenky či sluhu Pakostu z Korunního prince Karla Janáka.

Zahrál si i v seriálech – v První republice, v Místě zločinu Ostrava či v Poldovi, kde se po letech setkal s parťákem z Básníků Davidem Matáskem. „Žádné nesplněné sny ani přání v herectví nemám. Neměl jsem nikdy žádné ambice, a přesto mi toho život nadělil víc, než bych si kdy dokázal představit. Jsem za to velmi vděčný a snažím se přijímat s pokorou všechny nabídky tak, jak přicházejí, a pracovat na nich, jak nejlépe umím,“ prohlásil Kříž v rozhovoru pro Deník.

Rád se věnuje i jiným činnostem, než je herecká profese. Účinkoval v show České televize StarDance, kterou společně s tanečnicí Alicí Stodůlkovou vyhrál. Jako silný diabetik provádí osvětu pro cukrovkáře a v netradiční dvojroli cvičitele a průvodce působí v pořadu České televize Pohybovky Pavla Kříže.