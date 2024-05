Max je od 21. května v Česku a nahrazuje HBO Max. Zároveň slibuje více než dvojnásobnou nabídku filmů a seriálů. V portfoliu jsou značky z produkce HBO, DC, Cartoon Network i Discovery+, které zahrnuje dokumenty, reality show, skutečné krimi a pořady o jídle či domově. Nad rámec bude možné si připlatit i živé sportovní přenosy z Eurosportu, což uvítají příznivci cyklistiky, tenisu, nebo závodů Le Mans. Letos navíc všichni předplatitelé budou moci zdarma sledovat olympijské hry v Paříži.

Větší nabídka však znamená vyšší cenu. Max bude mít dva tarify. Standard za 219 korun měsíčně zpřístupní sledování Full HD videí až na dvou zařízeních současně. Bude možné si stáhnout třicet položek. Premium je o 80 korun dražší a umožní až na čtyřech zařízení zároveň sledovat obsah ve 4K UHD kvalitě s Dolby Atmos zvukem, a dovolí stáhnout až sto položek. Obě varianty jsou bez reklam. Sportovní balíček lze v obou případech přikoupit za 70 korun. S ročním předplatným ušetříte 33 procent.

Stávající zákazníci HBO Max dostanou Max Standard automaticky. Cena se pro ně alespoň šedesát dní nezmění. Obnova předplatného po 23. červenci ale již bude v aktuálních částkách. Pro přecházející uživatele mají zůstat současné funkce účtu, tedy přístup k 4K kvalitě a možnost současného sledování až na třech zařízeních. Předplatitelům zůstane platná i dříve získaná 33procentní celoživotní sleva. Na Premium se však nevztahuje a změnou tarifu zanikne.

V nabídce má být víc než polovina obsahu s českým dabingem, a většina alespoň s titulky. Nelézt lze i řadu českých pořadů. Na jednom účtu je možné mít až sedm profilů.

Cena: 219 – 299 Kč měsíčně nebo 2190 – 2990 Kč ročně; Sport za příplatek 70 Kč měsíčně

Počet dostupných titulů: 2200

Aktuální taháky: The Last of Us, Rod Draka, Duna 2, Barbie, Looney Tunes Animáky