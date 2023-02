V dnešní době nové filmy už nejsou pouhou exkluzivitou kin, stejně tak seriály nevznikají jen v televizní produkci. Velkou měrou do bohaté nabídky audiovizuálních zážitků přispívají streamovací služby na předplatné (SVOD - subscription video on demand), které si díky svému každoročnímu růstu mohou dovolit tvorbu vlastních filmů, seriálů i pořadů. Stejně tak získávají práva pro žhavé snímky uvedené v kinech, jež nabídnou jen s několikaměsíčním zpožděním, a tím dávají trpělivým divákům možnost, jak ušetřit, ačkoliv se tento přístup nemusí zrovna zamlouvat kinařům.

Netflix, HBO Max, Disney+ nebo Voyo patří mezi nejzvučnější jména na českém trhu, avšak jsou tu i další, které se snaží získat si diváckou pozornost. Amazon Prime Video, Apple TV+, letošní novinky SkyShowtime a prima+ nebo ostatní menší projekty se pokouší zaujmout vlastní tvorbou i sháněním licencí snímků, jež nejsou jinde dostupné.

Trh tak začíná nabízet víc filmových a televizních děl, než je běžný spotřebitel schopný za celý svůj život zhlédnout. Navíc předplácení každé služby může výrazně zasáhnout rozpočet domácnosti. Samy o sobě sice stojí jen několik desítek korun, respektive pár stovek, ale dohromady mohou ročně z vaší peněženky vzít až přes 28 tisíc korun. Proto je nutné si chytře rozvrhnout, kdy se jaká služba vyplatí předplácet. Velkou výhodou totiž je, že SVOD můžete kdykoliv zrušit a pak opět obnovit. S výběrem té nejvhodnější platformy vám může pomoci i přehled Deníku, ve kterém je srovnáváme.

Netflix

Rozhodně nejznámější značkou na poli SVOD je Netflix. V České republice je oficiálně od října 2019 a odhadem by ji mělo mít předplaceno přes 500 tisíc lidí. Tento údaj je však těžce ověřitelný, protože žádná oficiální čísla pro konkrétní země společnost nezveřejnila.

Služba se může pyšnit největší nabídkou titulů. V aktuálním seznamu jsou dostupné jmenovitě například historické drama Jan Žižka nebo romantická komedie Po čem muži touží. Je možné zde sledovat i české klasiky jako Vrchní, prchni, Vesničko má středisková, Na samotě u lesa a další, jenže ty nejsou pro službu exkluzivní. Největším tahákem jsou výtvory z produkce Netflix Originals.

Diváky nejvíce oslovují zejména seriály jako Zaklínač podle stejnojmenné fantasy knižní ságy a s Henrym Cavillem v hlavní roli, sci-fi Stranger Things, Wednesday sledující život mladé dívky z rodiny Addamsových, kriminální drama podle skutečných událostí ze světa drogových kartelů Narcos nebo korejský thriller Hra na oliheň. Filmové snímky se netěší takové popularitě, ale přesto nabídnou kvalitní podívanou. Vypíchnout si zaslouží například El Camino, který je epilogem seriálu Perníkový táta, či vtipná detektivka Na nože: Glass Onion. Netflix také chrlí velké množství dokumentárních pořadů a reality show, jež stojí za pozornost.

Služba od roku 2023 zavádí několik změn v používání. Zrušila třicetidenní zkušební dobu, takže nyní se musí platit už od první aktivace účtu. Cenově se Netflix řadí mezi dražší služby, ačkoliv jako jeden z mála nabízí tři možnosti předplatného:

Základní verze nazvaná Basic stojí 199 korun měsíčně a nabízí pouze HD rozlišení (720p) a možnost sledování maximálně na jedné obrazovce. Ve srovnání s ostatními službami a vzhledem k dnešním standardům se tato verze nevyplatí.

Za takzvanou variantu Standard zaplatíte měsíčně 259 korun. Na dvou obrazovkách pak můžete sledovat filmy a seriály ve Full HD rozlišení (1080p). Tato nabídka představuje vyrovnaný poměr ceny a kvality, ale ve srovnání s konkurencí je výrazně dražší. Ovšem pro dvoučlennou domácnost je ideální.

Nejvyšší možnost Premium má měsíční cenovku 319 korun. Platformu pak spustíte až na čtyřech obrazovkách najednou, je možné vytvořit uzamčený profil pro dítě a nabídne Ultra HD (4K) rozlišení obrazu. Rovněž podporuje prostorový zvuk 5.1 i Dolby Atmos a také vylepšení obrazu pomocí HDR10 a Dolby Vision. Tato varianta je oblíbená nejen ve vícegeneračních domácnostech, ale dosud se používala i pro sdílení s dalšími lidmi, čímž si uživatelé mezi sebou rozdělili částku, aby ušetřili. To by však od letošního března nemělo být možné, protože společnost Netflix plánuje určitá omezení.

Ve Spojených státech amerických zavedli ještě čtvrtou variantu předplatného, které je sice nejlevnější, ale obsahuje reklamy. Netflix se taky rozhodl přidat knihovnu mobilních videoher.

Cena: 199 - 319 Kč měsíčně

Počet dostupných titulů: více než 6 800

Taháky: Zaklínač, Narcos, Hra na oliheň, Wednesday, El Camino, Jan Žižka, Too Hot to Handle, Jak vyrobit vraha

HBO Max

Další zavedenou značkou na české scéně je HBO. Kromě televizních stanic dříve nabízelo i videotéku zvanou Go. Ta se loni na jaře rozšířila na Max, a tím se mezi dostupnými filmy a seriály objevilo i více produktů, ale za zvýšenou cenu.

Přesto si nadále udržela oblibu mezi diváky a v Česku se řadí mezi jedny z nejpopulárnějších. Také podle hůře ověřitelných odhadů by službu mělo předplácet přes 250 tisíc Čechů. Neohrozilo ji ani mírné zvýšení částky z 159 korun na 199 korun měsíčně. Je možné si pořídit i rovnou roční předplatné za zvýhodněnou sumu 1590 korun. Ať už si uživatelé vyberou jakoukoliv variantu, dostanou možnost vytvořit až pět profilů včetně uzamčeného pro děti a sledovat vše v Ultra HD rozlišení. Politika společnosti je tak oproti Netflixu výrazně volnější.

HBO už dlouho produkuje vlastní filmy a seriály, které pak jsou součástí aplikace. Mezi ně se řadí například Hra o trůny, The Last of Us, Rodina Sopránů, The Wire - Špína Baltimoru, Černobyl. Max sází i na fanoušky komiksových děl, protože do filmotéky patří snímky DC Comics, takže příznivci Batmana, Wonder Woman a Supermana si zde přijdou na své. Dále je dostupná tvorba Warner Bros., do níž se řadí Pán prstenů, Harry Potter či Teorie velkého třesku, a Cartoon Network, kterou ocení zejména rodiče s dětmi.

Nepochybnou výhodou je i jedna z největších podpor českého dabingu na trhu. Nevýhodou naopak je, že platformu není možné bezplatně vyzkoušet přímo u zdroje. Někteří tuzemští poskytovatelé třetích stran však občas nabízejí zkušební verzi v rámci propagační nabídky.

Cena: 199 Kč měsíčně / 1 590 Kč ročně

Počet dostupných titulů: více než 2 000

Taháky: Hra o trůny, The Last of Us, Černobyl, Rodina Sopránů, Temný rytíř, Harry Potter, Pán prstenů

Voyo

Česká SVOD platforma Voyo je dostupná už od roku 2011. Největší úspěch však zaznamenává v posledních dvou letech se stále rostoucím počtem předplatitelů. Nyní by jich podle vedení společnosti TV Nova měla mít přes 350 tisíc. Popularitu si získala zejména díky velké nabídce tuzemských filmů, seriálů a pořadů. Diváci ale taky mají možnost sledovat živá vysílání veškerých televizních kanálů skupiny Nova.

Filmotéka nabízí přes dva tisíce titulů, které lze sledovat po zaplacení 159 korun měsíčně. Poté je možné vytvořit až pět profilů, ale pouze dva mohou být aktivní ve stejnou dobu. Aktuálně nejvyšší možná kvalita obrazu je Full HD. Lidé mají taky možnost vyzkoušet si službu v rámci sedmidenní zkušební doby, při ní ale není možné sledovat televizní program.

Voyu se přezdívá český Netflix. Služby si jsou sice nabídkou podobné, přesto i tato má své exkluzivity. Mezi ně se řadí zejména díla z produkce TV Nova, jako jsou Ulice, Ordinace v růžové zahradě, Masterchef nebo film Iveta. Obřím plusem je skutečně kompletní filmotéka v českém jazyce, ať už se jedná o dabing nebo alespoň titulky. U ostatních jmenovaných platforem to totiž stále není pravidlem pro všechny tituly, které mají v nabídce.

Cena: 159 Kč měsíčně

Počet dostupných titulů: více než 2000

Taháky: Iveta, Ulice, Ordinace v růžové zahradě, Masterchef, živé vysílání skupiny TV Nova

Disney+

Disney si většina lidí spojí hlavně s pohádkami, přesto tato služba nabízí i víc obsahu pro dospělé. V Česku teprve letos v červnu oslaví svůj první rok, takže nejsou známé ani odhady tuzemských předplatitelů. Ve světovém měřítku ale má přes 137 milionů uživatelů, a rozhodně patří mezi silné konkurenty.

Disney+ nabízí nejlepší poměr v ceně a výkonu. Za 199 korun měsíčně nebo 1 590 korun ročně si můžete vytvořit sedm uživatelských profilů včetně uzamčeného dětského a zároveň až čtyři z nich mohou sledovat službu ve stejnou dobu na různých zařízeních. Kvalita obrazu je minimálně Full HD, ale k dispozici jsou i tituly v Ultra HD rozlišení s podporou vysokého dynamického rozsahu barev a jasu HDR10, Dolby Vision nebo IMAX Enhanced. I zde je možné nejdřív využít zkušební období na sedm dní.

Ve videotéce je přes dva tisíce filmů, seriálů a pořadů. Kromě značky Disney patří do nabídky i Pixar, komiksové snímky od Marvelu nebo kompletní franšíza Hvězdných válek (Star Wars). Vítané jsou taky dokumentární pořady z produkce National Geographic a dospělácký obsah pod názvem Star.

Televizní aplikace se však potýká ještě s porodními bolestmi v podobě delších načítacích časů nebo občasnými výpadky přenosu vysílání videa. Taky zde nelze počítat s úplnou českou lokalizací. Více titulů nemá dodnes ani české titulky.

Cena: 199 Kč měsíčně / 1 590 Kč ročně

Počet dostupných titulů: více než 2 000

Taháky: Mandalorian, Simpsonovi, Avatar, Akta X, Hvězdné války, Avengers, Spider-Man, asi největší nabídka pohádek

Amazon Prime Video

Momentálně mezi nejrychleji rostoucí platformy lze zařadit Amazon Prime Video, která pomalu šlape na paty konkurenčnímu Netflixu v počtu aktivních uživatelů po celém světě. V České republice je oficiálně od roku 2016. Přesto zde patří mezi méně zvučné SVOD, ačkoliv nabízí kombinaci vlastní, poměrně kvalitní produkce i dalších licencovaných děl. Příčinou může být méně výrazný marketing nebo i dřívější absence češtiny. Dnes je však v drtivé většině videí český jazyk dostupný, stejně tak v rozhraní. Službu si však podle odhadů předplácí asi jen 60 tisíc lidí.

Největší výhodou služby je měsíční cena 79 korun, čímž je nejlevnější na trhu. Předplatitelům dovolí vytvořit až šest profilů včetně dětských a simultánní sledování umožní až na třech různých zařízeních. Divák rovněž dostane kvalitní obraz ve Full HD nebo Ultra HD. Službu je možné si vyzkoušet po sedm dní zdarma.

Nabídka titulů je výrazně menší než u konkurence, avšak kvalitou nezaostává. Exkluzivně poskytuje díla z produkce Amazon Original, kam se řadí například seriál Pán prstenů: Prsteny moci nebo akční sci-fi The Boys. Má taky mnoho licencovaných produktů.

Cena: 79 Kč měsíčně

Počet dostupných titulů: téměř 1 000

Taháky: The Boys, Pán prstenů: Prsteny moci, The Grand Tour, Clarksonova farma, Tom Clancy’s Jack Ryan

Apple TV+

Platforma, která sází čistě na exkluzivní obsah. V Česku je dostupná od roku 2019, přesto zde najdete jen přes stovku titulů. Jejich kvality jsou však podle hodnocení diváků na portálech IMDb nebo ČSFD vysoké.

I proto by mohla být cena 199 korun měsíčně ospravedlnitelná vzhledem k malé nabídce filmů, seriálů a pořadů. Faktem také je, že videa nabízejí u všech děl Ultra HD rozlišení s podporou HDR, Dolby Vision a prostorového zvuku Dolby Atmos. Službu je možné sdílet až s pěti lidmi v rámci takzvaného rodinného sdílení, do kterého se mohou přidat všichni s Apple ID.

Dřívější nevýhodou Apple TV+ byla její dostupnost pouze na zařízeních značky Apple. Dnes si však aplikaci mohou stáhnout i lidé vlastnící chytré televizory Samsung, Sony nebo LG. Co ale přetrvává, je vyšší absence češtiny ve videích. Možná i to je důvodem, proč se odhaduje, že si ji předplácí pouze 25 tisíc lidí.

Cena: 199 Kč měsíčně

Počet dostupných titulů: zhruba 150

Taháky: Ted Lasso, Mythic Quest, The Morning Show, Invaze, Defending Jacob

SkyShowtime

Následující streamovací služba je letošním nováčkem v České republice. SkyShowtime se spustila 14. února a nabídku má taky bohatou. Pod touto americkou značkou diváci najdou snímky a pořady z produkce společností Universal, DreamWorks, Sky, Peacock, Nickelodeon, Showtime a Paramount Pictures včetně Paramount+. Mezi největší lákadla patří filmy Top Gun: Maverick, Jurský svět nebo oceňovaný seriál Yellowstone.

Základní poplatek za přístup k platformě je 179 korun měsíčně. Pokud si ji ale předplatíte do 11. dubna, získáte předplatné na trvalo za cenu 89 korun měsíčně. Aplikaci je pak možné současně používat na třech zařízeních. Kvalita obrazu je však pouze ve Full HD. Zatím nebudou podporované ani další vychytávky jako HDR a podobně, ale společnost slibuje postupně alespoň prostorový zvuk Dolby 5.1.

Cena: 179 Kč měsíčně (89 Kč měsíčně při pořízení do 11. dubna)

Počet dostupných titulů: přes 500

Taháky: Yellowstone, Top Gun: Maverick, Tulsa King, 1883, Dexter, Dr. House, Halo

Prima+

Další letošní novinkou na české scéně je streamovací služba Prima+ od komerční televizní stanice Prima. Od 8. února tak nahradila původní aplikaci iPrima. Platformu ocení zejména fanoušci televizní produkce, protože v nabídce najdou seriály Slunečná, Srdce na dlani, Zoo, Prezidentka a další, stejně tak i zábavné pořady Inkognito, Ano, šéfe, Partička XXL a podobně. Jsou zde i licencované tituly jako například John Wick 2, Gunman: Muž na odstřel, Rocky a jiné. Taky ve všech svých verzích předplatného umožňuje sledovat živá vysílání televizních kanálů patřící Primě a vytvořit až pět uživatelských profilů. Stejně jako u Voyo je největší výhodou plná podpora českého dabingu.

Prima+ se formou předplatného inspirovala u Netflixu, a tak také nabízí tři možnosti, ačkoliv výrazně levnější:

Naprosto zdarma je takzvaná verze Free, která ale spíš může fungovat pro vyzkoušení. Je totiž plná reklam a diváci budou mít dostupných pouze přes 150 českých a zahraničních titulů v SD kvalitě.

Light varianta nabídne o padesát procent méně reklam a HD kvalitu obrazu. Vychází na 99 korun měsíčně a obsahuje přes dva tisíce filmů a seriálů, včetně produkce Prima+ Originals. Navíc je možné sledovat předpremiéry seriálů i prémiové tituly.

Nejdražší je pak možnost Premium za 149 korun měsíčně. Je zcela bez reklam a přehrávání videí probíhá ve Full HD. Jinak nabízí to samé, co Light verze.

Cena: Zdarma až 149 Kč měsíčně

Počet dostupných titulů: přes 2 000

Taháky: Slunečná, Zoo, Ano, šéfe, Partička XXL, Prezidentka, Sedm schodů k moci, Půlnoční zpověď, živé TV vysílání

iVysílání

Také Česká televize už delší dobu nabízí vlastní streamovací službu. Ta obsahuje veškerou tvorbu veřejnoprávní televize včetně živého vysílání, ale také licencované produkty. Teoreticky se může tvrdit, že je zdarma, ačkoliv faktem je, že jistou formou předplatného jsou koncesionářské poplatky.

Cena: zdarma (koncesionářský poplatek 135 Kč)

Taháky: Docent, Případy 1. oddělení, Místo zločinu České Budějovice, Devadesátky, Krakonošovo tajemství, živé TV vysílání

Menší služby

Diváci mohou využít i další menší služby dostupné v Česku. Dramox za 299 korun měsíčně ocení fanoušci divadelní scény. KVIFF.TV je pak ideální pro příznivce karlovarského filmového festivalu a nezávislé filmové produkce, která se jim odemkne po zaplacení měsíčního poplatku 160 korun. Kdo má rád české filmy, může si předplatit aplikaci České kino za 129 korun měsíčně. Nabídku poskládanou pouze z dokumentárních a experimentálních snímků především evropské kinematografie má služba DAFILMS, jež vyjde na 145 korun měsíčně. Český projekt EDISONLINE pak shromažďuje především oceňované tituly z nejvýznamnějších evropských filmových festivalů, například v Cannes, Berlíně nebo Benátkách, a stojí 155 korun měsíčně.

Stále více českých předplatitelů

Streamovací služby si každým rokem připisují nárůst počtu předplatitelů. Tento trend platí pro celý svět včetně České republiky. To se také promítá do ekonomických výkonů subjektů v rámci jednotlivých dílčích oblastí filmového průmyslu. „Jediný dlouhodobě rostoucí segment v oblasti audiovize byl před covidem právě streaming,“ uvedl Český statistický úřad ve zveřejněném prohlášení. Podle Evropské audiovizuální laboratoře se pak tento růst plně projevil v roce 2020 následkem pandemických opatření, kdy si SVOD předplatilo 178,9 milionu lidí, což představovalo nárůst o 46 procent ve srovnání s předchozím rokem. Tento trend pokračoval i o rok později.

Přibývání předplatitelů se nezastavilo ani v roce 2022. V České republice si placené služby zaplatilo 22 procent obyvatel, což byl sedmiprocentní nárůst proti předchozímu období. „Nejvíce osob sledujících zpoplatněná videa je ve skupině ve věku 25 až 34 let, a to kolem čtyřiceti procent,“ napsal ve výsledcích využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech Český statistický úřad. Dále uvedl, že další významnou skupinou jsou mladiství od šestnácti do čtyřiadvaceti let.

Experti očekávají, že trend nárůstu streamovacích služeb a jejich předplatitelů v příštích letech neustane. A nejedná se jen o kinematografii. Oblibě se těší také poslech hudby na placených aplikací, jako je například Spotify a Youtube Music, nebo hraní videoher, kde své služby nabízejí největší společnosti v rámci Xbox Game Pass, PlayStation Plus či Nintendo Switch Online.

Tabulka srovnání streamovacích služeb