Ceny Františka Filipovského za dabing byly poprvé uděleny 17. září 1994. Stalo se tak v Přelouči, Filipovského rodném městě, kde od té doby probíhá jejich udílení každý rok. Nápad na pořádání dabingových cen se zrodil začátkem listopadu 1993 v hlavě Ivana Hrůzy, ředitele firmy provozující v Přelouči svoz odpadu, který si v den pohřbu Františka Filipovského uvědomil, co bude hercův odchod znamenat nejen pro český film a divadlo, ale především pro dabing.

„Došlo mi, že už ho znovu neuslyšíme namlouvat geniálním způsobem zahraniční herce, jako byl třeba Louis de Funès,“ napsal Hrůza ve svém vzpomínání na osudový okamžik. „Jeho hlas byl natolik nezapomenutelný, že mi v uších zazněla slova Baby Jagy z Mrazíka: Chaloupko, otoč se ke mně čelem a k Ivanovi zády!“ vysvětlil pohnutky k tomu, proč navrhl uspořádat jako poctu místnímu rodákovi festival, na kterém budou ohodnoceni jeho nástupci – nejlepší dabingoví umělci.

close info Zdroj: Deník/Luboš Jeníček zoom_in Na letošním ročníku dostane cenu za dlouhodobé herecké mistrovství v dabingu i herečka Eliška Balzerová.

V roce 1994 se Přelouč chtěla aktivně zapojit do Dnů evropského kulturního dědictví, a jelikož se tu nenacházel žádný hrad, zámek, galerie ani otevřené muzeum, město podpořilo uskutečnění nultého ročníku Cen Františka Filipovského za dabing. Přípravný ročník byl celý věnován památce a poctě slavného přeloučského rodáka. Cenu za celoživotní mistrovství v dabingu in memoriam tenkrát dostal právě Filipovský.

Nejsem dědeček, jsem Filísek

A jak se Filipovský k dabingu vůbec dostal? Protože pravidelně spolupracoval s Československým rozhlasem, přijal nabídku na účinkování v prvním zkušebním televizním vysílání v roce 1953. Po úvodním slovu Jaroslava Marvana tenkrát Filipovský naživo vystřihl svůj monolog o Harpagonovi. S televizí brzy přišla i nová disciplína – dabing. A zatímco všude ve světě se mu věnovali specialisté, u nás to od počátku byly herecké osobnosti, k nimž patřil i Filipovský.

close info Zdroj: Deník/Luboš Jeníček zoom_in Pavlína Filipovská před portrétem svého otce Františka.

Proslavil se hlavně díky francouzským komediím s Louisem de Funèsem, jemuž propůjčil svůj hlas. Původně ho ale dabovat neměl. Jako první ho zkoušel namluvit herec Miloš Nedbal, který ovšem nestíhal kadenci Funèsovy řeči. Filipovský neměl s rychlostí mluvy žádný problém, sám totiž normálně artikuloval v ještě zběsilejším tempu, a tak se zrodilo legendární spojení českého a francouzského kumštýře.

Podle Filipovského vnučky Pavlíny Wolfové byl její prarodič zábavný, hodný, mluvil nahlas a všemu se smál. „Byl dost bláznivý a jako dědeček naprosto nekompetentní,“ uvedla v pořadu České televize Příběhy slavných. Herec také nechtěl, aby mu vnoučata říkala dědečku. Doma byl pro každého Filísek. A když jim oslovení „dědečku“ náhodou vyklouzlo z úst, nabádal je: „Nejsem dědeček, jsem Filísek!“

„Dabing je hnus“

Důkazem toho, že Česko je dabingovou velmocí, je i seriál Dabing Street z roku 2018, jehož děj se točí kolem krachujícího dabingového studia Zero a kterým scenárista a režisér Petr Zelenka vzdal dabingu velmi svérázný hold. „Dabing může za to, že tady lidi neuměj cizí jazyky,“ zazní například v seriálu. V epizodě nazvané Ceny Františka Filipovského pak můžeme slyšet i větu: „Dabing je hnus. Já bych ho zakázal. A jestli se to někdo snaží vydávat za uměleckej počin, tak to je fakt k smíchu.“ Ale také se tu dozvíme, že český dabing je často lepší než originál: „Díky dabingu vůbec nemusíme točit vlastní filmy. Můžeme si udělat svoje filmy z cizích filmů tak, že je nadabujeme…“ věří zvukový technik Pavel v podání Václava Neužila.

close info Zdroj: se svolením ČT zoom_in Snímek ze seriálu Dabing Street. Zleva Viktor Preiss, Václav Neužil a Hynek Čermák.

Ceny Františka Filipovského za dabing jsou obvykle předávány třetí sobotu v září ve velkém sále Občanské záložny v Přelouči a doprovází je i kulturní program na Masarykově náměstí, kde je také možné sledovat jejich udílení v přímém přenosu na velkoplošné obrazovce.

Pro jubilejní 30. ročník Herecká asociace navrhla na cenu za dlouhodobé herecké mistrovství v dabingu Elišku Balzerovou, Slávku Hozovou, Petra Štěpánka a Pavla Rímského, kteří také potvrdili svou účast. Nejlepší výkony v osmi kategoriích vyhlásí herec a režisér Ondřej Kepka v sále Občanské záložny v sobotu 21. září 2024 od 17 hodin.