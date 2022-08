Vinice i holka, která chce dobýt svět



Pro herce to znamenalo strávit ve vinařském kraji tři měsíce za plného provozu. A rozhodně jim to nebylo proti srsti, jak přiznává jedna z hrdinek – Ája v podání Denisy Nesvačilové. „Když byl čas, ráda jsem tu zůstávala a nevracela se zpět do Prahy. Na vinicích se lépe učí texty, snadněji vám lezou do hlavy. Lépe se tu člověk také odreaguje, lidé jsou tu vstřícní. Taky si tu pocucnete víno, které mi přijde, že neopíjí. Je to tu jiné. Jsem vášnivá turistka, takže jsem si ve chvílích volna vyčlenila čas na památky, kostelíčky, hřbitovy a zámečky,“ říká herečka. Diváci se mohou těšit i na Bolka Polívku, Pavla Zedníčka, Jaromíra Dulavu, Tomáše Matonohu, Miroslava Táborského, Janu Krausovou, Janu Paulovou či Roberta Jaškówa.

Novinky na ČT: Na podzim představí nové Případy 1. oddělení i Vejdělkovy komedie

Spletité cesty osudu čekají i hrdiny osmidílného seriálu Hořký svět, kteří se snaží rozjet nelehký byznys – rodinný minipivovar. Jeho ústřední postavou bude Štěpán Berka v podání Matouše Rumla. K ruce bude mít Bereniku Kohoutovou, Jakuba Štáfka, Bolka Polívku či Evu Holubovou.

Cestu vesnické holky, která touží dobýt svět televize, pak přiblíží Dobré zprávy. Divákům dají možnost nahlédnout do zákulisí televizního světa. Hlavní role v tomto seriálu ztvární Natálie Halouzková a Vladimír Polívka. Nové epizody ze ZOO pak přinesou pořádnou dávku romantiky, strachu, lásky, nenávisti, a hlavně nové postavy. Ty notně zamíchají životy dosavadních hrdinů a některým dokonce i vyrazí dech.

Tančit až do konce. Karel Roden a Regina Rázlová poprvé spolu před kamerou

Mezi zavedenými zábavnými pořady Česko Slovensko má talent, Máme rádi Česko, Show Jana Krause, 7 pádů Honzy Dědka a Inkognito se objeví dvě novinky – Můj muž to dokáže s moderátorkou Adélou Gondíkovou a Den jak sen, zachycující reálné svatby. Monika Absolonová v něm bude vyprávět deset příběhů lásky a spolu se štábem projede celou republiku.

Sešup, Nezvěstná i Barvy Palerma



Prima MAX přichystala pestrou nabídku filmových titulů, včetně celé řady premiér. Ve filmu Sešup se idylická lyžařská dovolená v Alpách promění v boj o život. V hlavní roli se představí Will Ferrell a Julia Louis-Dreyfusová. Milovníky katastrofických dramat zaujme snímek 13 minut, ve kterém největší americké tornádo zpustoší celé město. O chvíle napětí se postará i režisér kultovního hororu Kruh Gore Verbinski. Pro diváky natočil psychologický thriller Lék na život o ambiciózním, mladém manažerovi, který od svých nadřízených dostane za úkol přivézt z odlehlého a tajemného sanatoria nepostradatelnou hlavu jejich firmy. Režisér Guy Ritchie představí krimi novinku Rozhněvaný muž s Jasonem Stathamem v roli tajemné posily bezpečnostní firmy. Milovníky romantiky pak potěší snímek Serena, natočený na mnoha místech v České republice s Jennifer Lawrencovou a Bradleym Cooperem v hlavních rolích.

Prima KRIMI, která přináší převážně zahraniční seriály s detektivní tematikou, baví diváky již přes čtyři roky. Letošní podzim uvede několik oblíbených seriálových stálic, mezi které patří Námořní vyšetřovací služba, Vraždy v Midsomeru, Columbo nebo Sběratelé kostí. Diváci se ale mohou těšit i na premiérové díly oblíbených sérií. Na obrazovky se s novými případy vrátí ve třetí řadě seriálu McDonaldová a Dodds, nové epizody přinesou i Vraždy na Sandhamnu a Vraždy u jezera. Vrcholem podzimního programu stanice bude česká premiéra seriálového hitu Nezvěstná se Stanou Katicovou v hlavní roli.

Komedie nikoli pro každého. Janžurová si ale Velkou premiéru užívá

Prima LOVE připravila pro diváky historickou kostýmní telenovelu Anastázie. Na obrazovky se vrátí také první v Česku natočená telenovela – Ošklivka Katka. Těsně po mezinárodním uvedení pak Prima LOVE zařadí do vysílání nový seriál Barvy Palerma z italské produkce v hlavní roli s ženami zbožňovaným tureckým krasavcem Canem Yamanem.

S novými pořady nebudou pozadu ani tematické kanály Prima COOL a Prima SHOW. Diváci se mohou těšit například na improvizační show K.O.MICI, talkshow Miloše Pokorného Jednou jsi dole, jednou nahoře. Že ženy a auta jdou i nejdou dohromady, ukáže pořad Bábovky a plechovky.

„Po úspěšné jarní sezóně, kterou jsme zakončili 30% rekordním sharem a vítězstvím nad komerční konkurencí, přinášíme atraktivní podzimní schéma plné zábavy a humoru. Navýšili jsme investice do původní vlastní tvorby nejen na hlavní stanici, ale i na tematických kanálech, a zakoupili licenci k zábavné show, která je velmi úspěšná v řadě evropských zemí. Pokud naše letošní programová nabídka dokáže vnést do českých domácností pohodu a zahnat podzimní chmury, mělo naše snažení smysl,“ říká Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima.