Prima dokončila pátou řadu seriálu Polda. Herci oslavili na place narozeniny

„Není to nic kulatého, takže tak nějak normálně a v klidu. Těším se, bude to fajn. Se ženou jsme si slíbili, že spolu pojedeme na výlet a děti na chvíli odložíme. Ony to bez nás přežijí a my taky,“ prozradil.

Hned den po Davidu Matáskovi ovšem slaví narozeniny i Jana Kolesárová, která neměla tušení, že se i pro ni chystá překvapení. „Nemám slov. Je to nádherné, velmi si toho cením,“ děkovala seriálová Táňa Hošková, která ještě cítila promrzlé tělo z předešlého dne.

O nasazení nových dílů krimiseriálu Polda bude televize Prima včas informovat.