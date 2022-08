„Jsem nalíčený a převlečený, první úkol splněn. Hodně se mi líbilo, jak se o člověka staraly kostymérky, to by bylo fajn i doma,“ nechal se slyšet třicetiletý Václav Lebeda, známý jako Voxel. Rodák z Čeladné a dlouholetý obyvatel Kopřivnice prý na nabídku komparzní role v nové české pohádce kývl hned – aby zjistil, jak to chodí ve filmové branži.