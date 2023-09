Agatha Christie by spráskla ruce. Přízraky v Benátkách si špatně hrají na horor

Nejspíš první christieovka s pokusem o horor. To jsou Přízraky v Benátkách, filmová adaptace románu Agathy Christie Viděla jsem vraždu, opět v pojetí herce a režiséra Kennetha Branagha. Je to už jeho třetí přepis a hororový tón by jistě tolik nevadil, kdyby detektivka fungovala. Jenže nefunguje.

Kenneth Branagh potřetí jako Hercule Poirot | Foto: se svolením Falcon