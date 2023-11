„Možná to bude znít divně, ale když řekli naše jména, cítil jsem úlevu,“ prohlásil v rozhovoru na facebooku StarDance Richard Krajčo poté, co se spolu s taneční partnerkou Dominikou Roškovou rozloučili s ostře sledovanou taneční soutěží, kterou vysílá Česká televize. Na sociálních sítích se ale okamžitě začaly šířit spekulace o tom, proč nevypadl podle dosavadního hodnocení nejhorší tanečník, cukrář Josef Maršálek.

Podle bookmakerů byl Richard Krajčo jedním z favoritů na celkové vítězství ve StarDance a Maršálek naopak největším outsiderem. Lidé tak na sítích řeší, jak je možné, že dříve vypadl právě zpěvák a herec.

„Budete mi chybět a určitě tancujte dál, půjdu pak omrknout na koncerty, jestli je posun v břišákách,“ napsala jedna z Krajčových fanynek na facebooku StarDance.

A další řeší, co mohlo být příčinou. „Podle mě se až moc objímali. Nejsem si jistá, jestli se to Krajčově manželce líbilo. Ivana Chýlková si s panem Tománkem dokonce vykala. To je sice taky extrém, ale zvládli to i bez neustálého padání si kolem krku,“ odhadovala příčiny zpěvákova vypadnutí další z přispěvatelek.

Ostatně Krajčo i Rošková se shodli na tom, že nejvíc je na StarDance bavil ten druhý. Pochvalovali si, že mají stejný smysl pro humor, a při zkouškách se hodně nasmáli. Přiznali také, že měli své místo na Výstavišti, kde se před soutěží scházeli. „Když jsem viděla, že Richard není ve své šatně, věděla jsem, že je na tom našem místě. Někdy mi i řekl: Kde jsi? Čekám tu na tebe už deset minut!,“ zavzpomínala v rozhovoru v StarDance Kolem dokola Rošková.

Krajčo zároveň prozradil, že v tanci hodlá pokračovat a rád by se zdokonaloval v taneční škole Dominiky Roškové, kterou si, jak doufá, jeho taneční partnerka otevře. „Chci tančit dál a chci tančit s ní,“ dodal. Rošková zase bezprostředně po vypadnutí ze soutěže řekla, že šlo o její poslední účast ve StarDance.

Jsme jako mléčná a bílá čokoláda

Verdikt diváků, kteří svým hlasováním poslali domů jeden z favorizovaných párů soutěže, hodně lidí překvapil. Někdo dokonce vyjádřil domněnku, že nejhorší tanečník Maršálek v soutěži zůstal jen proto, že každý týden peče televiznímu štábu a ostatním soutěžícím různé sladké dobroty.

I v minulosti ale postupovali outsideři na úkor favorizovaných osobností, například stand-up komik Lukáš Pavlásek.

Sám Maršálek první nabídku zatančit si ve StarDance, která přišla už v květnu 2021, dokonce rezolutně odmítl: „Říkal jsem si, proboha, co já tam budu dělat? Vždyť miluju vajíčka, mouku, máslo, mléko, cukr, čokoládu…“ smál se v rozhovoru s Terezou Kostkovou ve StarDance Kolem dokola.

Velké ambice v soutěži tedy neměl, ale když už se k účasti nakonec nechal přemluvit, nehodlá se vzdát bez boje. Ostatně, jak sám řekl, s Adrianou Maškovou už má předpřipravených pět tanců dopředu. Se svou tanečnicí si prý navíc lidsky velmi sedli. „Jsme jako mléčná a bílá čokoláda,“ použil cukrářskou terminologii.

Slzičky ukáply

Čekalo se, že Krajča ve StarDance podrží i početný fanklub kapely Kryštof. Zpěvákovi ovšem nepomohly ani slušné taneční výkony a jeho fanoušci, a hlavně fanynky, teď pláčou. „Jste úžasní! Slzičky ukáply smutkem a dojetím i mně,“ napsala na sociálních sítích jedna z nich.

Krajčo na rozdíl od svých příznivců nedal zklamání najevo. „Byla to krásná jízda, nikdy jsem nic takového nezažil a budu si to pamatovat navždy. Vždycky říkám, že vše je, jak má být, takže tady to mělo skončit a zítra nás čeká něco nového,“ zmínil v rozhovoru po vypadnutí.