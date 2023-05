Strážci galaxie: Volume 3 (od 3. 5.)

Když jste jednou medvídek mýval, nedáte bez Radiohead ani ránu, a to doslova. Dokazují to znovu Strážci galaxie, jejichž třetí díl právě vstupuje do kin. Není nutné chápat všechny detaily příběhu, podstatné je, že se režisér James Gunn opět postaral o parádní podívanou a že má velké pochopení pro své postavy (inspirované komiksem z dílny Dana Abnetta a Andyho Lanninga). Peter Quill se dál trápí ztrátou milované Gamory, opět se vydává na nebezpečnou misi a zachraňuje svého přítele. Je to zábavná i dojemná tečka za „strážci“ a není pochyb o tom, že fanoušci budou ronit slzy.

