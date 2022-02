Jeho hrdinové hledají odpověď na otázku, zda tam, kde končí zákon, může přijít osobní msta. V tomto případě běží hrdina navíc závod o čas. Nezbývá totiž už mnoho hodin do okamžiku, kdy dávné zločiny budou promlčeny. Odehrává se během jednoho letního večera.

Radek se vrací po dvaceti letech na pár hodin do Prahy, aby tu našel jednu mladou ženu a vypořádal se s minulostí. V pátrání mu pomáhá rozhlasová moderátorka, která jeho příběh dostane do svého živě vysílaného pořadu. Během Radkova vyprávění je pak do chmurného příběhu vtažena nejen ona, ale i pražská kriminálka a další aktéři dlouho zapomenutých událostí.

„Od produkce jsem dostal nabídku napsat a zrežírovat film, jehož téma je mi vlastní. Témata, na kterých pracuji, si pečlivě vybírám, zde jsem neváhal ani minutu,“ říká režisér o filmu, jenž je výjimečný svou formou a zpracováním - děj se totiž odehrává téměř v reálném čase. V hlavní roli uvidíme Karla Rodena, jeho hereckým protipólem je talentovaná Barbora Bočková, pro niž je Promlčeno první filmovou rolí. Zatímco Roden nejčastěji natáčel v autě, jeho kolegyně strávila většinu času před kamerou v rozhlasovém studiu.

„Česko je jedna z mála zemí na světě, ve které lze promlčet vraždu již po 15 letech. Není zločin jako zločin. Jsou věci, které nepromlčíš sám před sebou, a to je trest nejvyšší. Ale asi by bylo zdravé takový zákon přehodnotit,“ soudí jedna z protagonistek filmu Vilma Cibulková.

Zdroj: Youtube

Její kolega Igor Bareš k filmu dodává: „Práce s Robertem Sedláčkem mě baví vždycky, tentokrát mě to lákalo i kvůli scénáři, který je opravdu výjimečný. Navíc jsem se práce účastnil až při posledních natáčecích nočkách - film se totiž natáčel vesměs v noci – což skýtalo naději, že štáb či režisér už budou trošku unavení,“ žertuje Bareš. A upozorňuje na způsob vyprávění: „Ve filmu je skvělá právě jednotná linka času. Při sledování cítíte ten časový tlak, který udržuje diváka po celou dobu v totálním napětí.“

Film už stihl zaujmout na zahraničních filmových festivalech, mj. v New Yorku, Los Angeles a Florencii, a získal cenu pro nejlepší film na přehlídce v Barceloně a cenu pro nejlepšího evropského režiséra v Londýně. Do českých kin vstoupí 28. dubna.