Ze sportu přešla k fyzioterapii. Pomohlo jí to lépe porozumět lidskému tělu, což, jak říká, zúročila později i v herectví. Ještě než se přihlásila na DAMU, zkusila Univerzitu obrany v Brně. „Myslím, že to navázalo na drill, na který jsem byla zvyklá ze sportu. A odpovídá to i hereckému nasazení v divadle nebo ve filmu,“ vysvětluje herečka, kterou můžeme aktuálně potkat také v několika inscenacích v Divadle Na zábradlí (Ahoj, vesmíre!, Ztracené iluze nebo Persony). Na divadelní prkna se dostala spíše náhodou, poté, kdy ji kamarádka z Třebíče pozvala do amatérského souboru působícího na Právnické fakultě UK.

Režiséra thrilleru Promlčeno Roberta Sedláčka na první pohled okouzlila natolik, že jí nabídl hlavní roli ambiciózní rozhlasové moderátorky. "Natáčelo se v pandemii, všichni byli v chaosu, a na castingu vplulo do místnosti stvoření, které převyšovalo ostatní, ačkoliv se tvářilo, že je tam omylem," vzpomíná režisér. "Hned jsem věděl, že s ní bych chtěl být na lodi. Nešlo o žádné erotické oblouznění, jen o čistou energii, kterou v sobě měla."