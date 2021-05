VIDEO: Nebýt na dně. Do kin zamíří dokument o stárnoucí prostitutce Anny

Nikdy není na dně. Tři odrostlé děti, dva rozvody, práce toaletářky. Ale přesto zůstává pozitivní. To je Anny, stárnoucí prostitutka, kterou 16 let sledovala režisérka Helena Třeštíková. Teď se její dokument blíží do kin a k vidění je i první ukázka.

Dokument o prostitutce Anny | Foto: Negativ