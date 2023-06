Australský herec a hudebník Russell Crowe ve středu odpoledne přiletěl do Karlových Varů. V pátek převezme na zahájení 57. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na karlovarském letišti přistál okolo 15:40. Pak se odjel ubytovat do hotelu Pupp.

Russell Crowe | Foto: Profimedia

Crowea lidé uvidí v pátek před slavnostním zahájením festivalu na červeném koberci. Večer pak vystoupí se svou kapelou Indoor Garden Party před hotelem Thermal.

Karlovarský festival uvede při příležitosti ocenění Russella Crowea historický dobrodružný snímek Petera Weira Master & Commander: Odvrácená strana světa (Master and Commander: The Far Side of the World), od jehož vzniku uplyne letos 20 let. Film byl oceněn dvěma Oscary a získal deset oscarových nominací, Russell Crowe byl za úlohu kapitána Aubreyho nominován na Zlatý glóbus.

Crowe pochází z novozélandského Wellingtonu, od dětství však žije v Austrálii. Hereckou kariéru započal v šesti letech účinkováním v televizi a divadle. Od roku 1989 hrál nejprve v australských filmech The Crossing, Důkaz nebo Roomper Stomper. Získal dvě ceny Australské filmové akademie – za výkon ve vedlejší roli ve snímku Důkaz a jako Cenu pro nejlepšího herce za film Roomper Stomper.

V roce 1995 se poprvé představil v americkém snímku, westernu Sama Raimiho Rychlejší než smrt společně s Genem Hackmanem, Sharon Stoneovou a Leonardem DiCapriem. Uznání kritiky a přízeň širokého publika získal krátce na to za svůj výkon v roli policisty Buda Whitea v oscarovém snímku L. A. - Přísně tajné. Za film Insider: Muž, který věděl příliš mnoho byl poprvé nominován na cenu americké akademie Oscar a také na Zlatý glóbus.

Generál Maximus mu přinesl Oscara

Celosvětovým hitem se stalo historické drama Ridleyho Scotta Gladiátor z roku 2000. Za ztvárnění římského generála Maxima si odnesl Oscara za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli.

Následující rok získal svou třetí oscarovou nominaci, první Zlatý glóbus a cenu BAFTA pro nejlepšího herce za roli psychicky nemocného geniálního matematika Johna Nashe ve filmu Rona Howarda Čistá duše.