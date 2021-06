Hrdiny příběhu jsou čtyři kamarádi, kteří se odmítají smířit s přírodními zákony a vyhlásí válku scvrkávání varlat. Krizi středního věku čelí odvážně, plněním netypických úkolů – například ukázat se veřejnosti na Adama.

V hlavních rolích se představí Martin Pechlát jako Prvok, David Švehlík v roli Šampóna, Hynek Čermák jako Tečka a konečně Martin Hofmanna, který hraje Karla. Jejich ženské protějšky ztvárnily Daniela Kolářová, Kristýna Boková, Jana Kolesárová, Petra Polnišová a Bára Poláková.

Autor knihy si napsal i scénář, divákům však připravil oproti románu několik změn.„Ve filmu mám obsazení snů, hereckou Ligu mistrů, a k tomu jsem si dopřál luxus natočit film tak, abych s ním byl opravdu spokojený. Jsem přesvědčený, že film je lepší než knížka a samozřejmě jsem nadšený, že může jít konečně do kin. Na reakce diváků se těším jako malej kluk,“ říká Hartl.

Zdroj: Youtube

Extrémní dobrodružství

A dodává: „Film je o kamarádství. A taky o tom, jak těžké je někdy nepodvádět. Nejen svou ženu nebo nejbližšího přítele, ale i sám sebe. Filmový Prvok je vyprávění o odvaze udělat něco, co nám připomene, že můžeme bezstarostně žít, i když máme hypotéky a řadu problémů.“

„Z uvádění filmů do kin se stalo extrémní dobrodružství plné rizik a nejistoty. My jsme ale přesvědčeni, že Patrikovi se film povedl a že se Prvok může stát filmovou událostí léta. Třeba pomůže diváky přivést zpět do kin,“ věří producent z Bontonfilm Studios Ondrej Kulhánek.

Film provází i audiokniha Prvok, Šampón, Tečka a Karel, kterou namluvil Martin Hofmann (Supraphon). Filmovou píseň Romana Holého s názvem Dobrá zpráva nazpívali Dan Bárta, Vojtěch Dyk, Matěj Ruppert a Vladimir 518.