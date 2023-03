Milovaný, zavrhovaný, ale pokaždé překvapivý. Prostě originál. Enfant terrible Quentin Tarantino si pořád rád hraje, i když 27. března završil šedesátku. Ani se tomu nechce věřit. Jako by to bylo včera, kdy rozbouřil emoce v Cannes, kde se svými grázly z Pulp Fiction vyfoukl Zlatou palmu Krzystofu Kieslowskému.

Režisér Quentin Tarantino slaví 60 | Foto: Profimedia

Byla to v roce 1994 na prestižním festivalu mela. Dost se u toho pískalo, protože drtivá většina publika čekala na slavnostním pódiu polského režiséra filmu Tři barvy: Červená. „Pulp Fiction je shit!“ ječela hystericky jakási divačka z balkonu.

Clint Eastwood vedoucí porotu ovšem zachoval chladnou hlavu a prohlásil, že hlasování bylo demokratické a Tarantinův film originální. „Po zhlédnutí 23 soutěžních děl v jednom týdnu mě popadla chuť vystříhat dodatečně dvacet minut z každého svého filmu,“ dodal ironicky.

TOP 5 filmů Quentina Tarantina:

Zdroj: Youtube

Málokdo tehdy tušil, že Zlatou palmu právě vyhrál film, který otřásl dosavadními hollywoodskými schématy a který se stane kultovním hitem popkulturní scény. Od těch dob si Tarantinovi hrdinové získali bezpočet fanoušků. A filmový svět si zvykl na to, že jsou to vesměs gauneři, zloději, mafiáni, jejich ženy, bývalé ženy, případně milenky, které krutostí i ostrým vtipem často předčí své protějšky. Zacházejí zručně s pistolemi, brokovnicemi i samurajskými meči a pronášejí: „Svině. Ty nemáš budoucnost!“ Filmař do nich otiskl svou zkušenost maniaka z videopůjčovny, kde jeho láska k filmu začala.

Nejlepším filmem Oscarů je Všechno, všude, najednou. Celkem má sedm ocenění

Ne každý se s brakovou povahou jeho postav, ukrutně černým humorem i akční brutalitou srovnal, po tom ale režisér nikdy netoužil. „Netočím druh filmů, jež by lidi spojovaly, točím příběhy, které je rozdělují,“ připomněl před čtyřmi lety server Hollywood Reporter jeho poznámku ohledně diskutovaného vítězství Pulp Fiction v Cannes.

Oblíbení herci

Ty z nás, kteří režisérův osobitý styl vyprávění přijali, v každém případě Tarantinovy ikonické postavy jako Vincentové, Butchové, Djangové či Billové skvěle baví. Svými charaktery, hláškami, nevypočitatelností či odzbrojujícím cynismem. Nemluvě o situačním humoru a výtečných pointách.

Evidentně si to užívají i herci a herečky, pro které bývá spolupráce s tímhle velkým filmařským "dítětem" zážitkem. Podle Brada Pitta je Tarantino neuvěřitelně hravý. „Ve svých filmech separuje ženy od lodiček častěji a důmyslněji než ochranný systém na letišti,“ komentoval všímavě režisérovy libůstky při přebírání ceny od herecké asociace za Tenkrát v Hollywoodu.

Zdroj: Youtube

Někteří se stali jeho dvorními hvězdami – Uma Thurmanová, Bruce Willis, Brad Pitt nebo Samuel L. Jackson, jiným nabídl role, jež zásadně osvěžily či posunuly jejich kariéru. Třeba titulní Jackie Brown v případě Pam Grierové nebo nacistický důstojník Christopha Waltze v Hanebných panchartech. Herce Tarantino nade vše miluje, stejně jako film. Je pro něj zábavou, nikoli prací. Asi jako přestřelky, rvačky a loupeže pro jeho neodolatelné gaunery. Za všechny jejich repliky alespoň jedna: „Ale co dál? Chceš pracovat? - Nikdy!"

Hry se žánry

Tarantina vždycky bavilo experimentovat. S herci, detaily, barvami, vypravěčskými postupy i žánry – třeba s komiksem, s nímž si pohrál ve spolupráci s Robertem Rodriguezem ve filmu Sin City: Město hříchu, nebo s westernem (Nespoutaný Django a Osm hrozných).

Ze dna až k Oscarovi. Proč zmizel Brendan Fraser z plátna? Ničilo ho trauma

Ostatně časem se nespokojil jen s grázly operujícími v rámci jedné garáže či maloměstské díry, ale posunul těžiště inspirace i tvorby dál. Ať to byli zmínění Hanební pancharti, v nichž překvapil kulisami válečné okupované Francie, nebo Tenkrát v Hollywoodu, v němž se inspiroval několika reálnými postavami filmového olympu v Los Angeles 60. let a v němž obrátil naruby proslulou tragickou událost z roku 1969, která šokovala Hollywood.

Poslední film?

Je pověstný svou vášní k hudebním hitům šedesátek, ale i jiných dekád, a výtečně s nimi pracuje ve svých příbězích. Za všechny alespoň Bang Bang od Nancy Sinatrové v první části snímku Kill Bill, You Never Can Tell v podání Chucka Berryho znějící při legendárním twistu Umy Thurmanové a Johna Travolty v Pulp Fiction nebo Cut People Davida Bowieho, jež osvěžila Hanebné pancharty.

Zdroj: Youtube

Během pandemie napsal v izraelském útočišti knihu Tenkrát v Hollywoodu, kde filmový příběh více rozkošatil, a v poslední době prohlašuje, že desátý film bude jeho poslední. Což se blíží teď, v roce jeho šedesátky (bereme-li v potaz jen ty snímky, které realizoval sám). Natáčení už ohlásil. Uvidíme, jak moc to myslí úspěšný samouk z videopůjčovny vážně, nebo jestli jde zase o nějaké hrátky.

Mimochodem když jsme u těch hrátek – jestli vás ještě pořád trápí, co je v onom otevřeném zářícím kufru, jehož obsah zůstal divákům Pulp Fiction utajen, tady je autorovo vysvětlení: „Cokoli, co si tam divák přeje mít.“

Své znalosti si můžete ověřit i v dalších kvízech Deníku. Najdete je ZDE.