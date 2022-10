Alexův život utvářejí sociální sítě, dealování kokainu a rap. Miluje svou holku a čeká na raperský hit – tzv. banger, kterým ji konečně ohromí. Oboje se ale jaksi hroutí. Dívka mu uniká do společnosti starších mužů a intelektuálů, kteří se scházejí v baru, kde pracuje. A dala mu kopačky. Vysněný banger stále nepřichází („Teď už to bude! - To jsi říkal minule taky.“).

Buko je radostná podívaná. Vypráví o lidském strachu i síle přírody

A tak Alex, jat věčným neklidem, vyráží na ďábelskou misi, jejímž cílem je získat prachy, za něž může natočit hit s raperskou ikonou Sergeiem Barracudou. Má na to jen několik hodin, raper tu totiž koncertuje jen jediný večer. S dealováním chtěl už sice seknout, jenže právě tady je pole mimořádně široké a výdělek rychlý. Stejně jako mix říznutých drog, s nímž mu ochotně helfne kámoš Láďa…

Diktát TikToku



Autor scénáře a režisér Adam Sedlák na sebe upozornil už debutem Domestik (2018), sarkastickou studií rozpadu těla a vztahu.

Třiatřicetiletý filmař, který má na kontě také seriál Semestr (vysílaný na stream.cz), sleduje pronikavým pohledem trendy a způsob života mladé generace. Všímá si jejího života na sociálních sítích i rozporuplných, často zhoubných vlivů módních trendů a vkusu, který nezřídka určují titulní stránky lifestylových magazínů, youtubeři či selfvidea.

Zdroj: Youtube

Také Alex v Bangerovi podléhá do značné míry tomuto diktátu a ambicím, byť v rámci své sociální i hudební subkultury. Ostatně snímek výmluvně začíná sledem TikTokových videí slečen, jež předvádějí tu polonahý výstřih, jindy značkovou mikinu nebo nejhustší řasy na světě. Vedle toho Alex obtížně čelí sokům v lásce, kteří se rekrutují z „vyšších“ společenských sfér, obývaných mimo jiné celebritami, jež čas od času zachycují obálky časopisů (jako třeba sochař David Černý nebo designér Jan Černý, kteří ve filmu i vystupují).

Emoce a nálada

Svět Alexe a jeho věčně sjetého kámoše Ládi ukazuje Sedlák bez skrupulí a mrazivě přesně. Zrychlený a roztěkaný život, který žijí a jemuž chybí pevnější bod, snímá ve stejném, ostrém tempu a neklidu, záběry z iPhonu napomáhají autenticitě příběhu. Místy rozostřený obraz dává tušit, že tu není tak důležité vnímat vždy detail konkrétní tváře, prim mají emoce a atmosféra. Která se často blíží šílenému rauši.

Tak jako hrdinové kuchtí (podle tabulky z Google!) svou pekelnou drogovou směs, mixuje i Sedlák obrazovou stránku – hrané záběry prokládá kreslenými útržky z pejska a kočičky, jak vařili dort a populárního A-Z kvízu. Geniální scéna, jež aspiruje na důstojné místo v historii domácí kinematografie.

Potlesk pro Il Boemo. Dykův výkon i Myslivečkova hudba strhly diváky

Dialogy obsahující anglicismy a slangy vycházejí ze slovníku dnešních mileniálů, ne každý divák se asi chytá. Slovní i situační humor každopádně baví. Ať jsou to Alexovy sarkastické poznámky na adresu společnosti, v níž se jeho dívka pohybuje („Co to kurva je, ti Pátečníci? Co je na nich zajímavýho? Jako že se scházejí v pátek?“). Nebo rozkošný pohled do rozjeté start-upové partičky, jejíž člen se loučí se svobodou a která nutně potřebuje „statusovou drogu“ k chystané oslavě.

Přesní Mišík i Bendig

Adam Mišík zvládá svůj part bezchybně a přesně (i když jeho vlastní hudební parketa je té filmové na hony vzdálena), výtečným parťákem je mu Marsell Bendig v roli Ládi, který jakoby do příběhu doslova vrostl a je zajímavým hereckým objevem.

Film letí jako smršť a jeho nervní energie připomínající rapové klipy (jichž se pochopitelně také dočkáme), diváka rychle pohltí. Nevydrží sice úplně do konce, nicméně lehce moralizující a tempo zpomalující katarze, jež přichází, tu má důležité místo. Během své šílené jízdy prošel Alex přerodem, který přijal. Stejně jako následky svého činu.

Mysliveček na Oscarech? Film Il Boemo půjde do boje o Ceny Akademie

Z konfrontace s těmi, jež při tom potkal (včetně oslavovaného Sergeie, který jeho touhu nahrát banger kvůli holce cynicky shodí), vychází – i díky svým pochybám a sebereflexi - vlastně jako morální vítěz. Jeho zkušenost je pádným a provokativním impulsem k zamyšlení nad tím, jak iluzorní může být dnešní hon za společenským úspěchem.

Hodnocení Deníku: 80 procent