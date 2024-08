Jana Podskalská dnes 08:00

Na Netflix doputovala nová Emily v Paříži (Emily in Paris), a to již čtvrtá seriálová řada, respektive polovina z dalších deseti dílů. Od půli srpna se křehká brunetka znovu toulá městem nad Seinou, sklízí úspěchy na sociálních sítích a řeší módu i milostné trable. Bohužel někde na cestách definitivně ztratila svůj pel i humor z první řady, takže je to zatím jedna velká romantická nuda.