/RECENZE/ Svižný, vtipný, osvěžující. Takový je autorský a režijní debut Denise Šafaříka O malých věcech, který nahlíží pod pokličku domácností, kde to pěkně vře. Vztahy totiž nejsou žádná selanka. O nich a také o všedních, často banálních situacích, které nám občas ukážou toho druhého v jiném světle, jeho černá komedie vypráví.

V povídce o dusícím se manželovi hraje Vanda Hybnerová. | Foto: se svolením Bontonfilm

Film tvoří dvanáct minipříběhů, každý jiný a s jinými protagonisty, ovšem na společné téma: partnerské vztahy. To vše na půdorysu jednoho domu, v němž postupně nahlížíme do dvanácti bytů a životů různých lidí, do jejich nejtajnějších, někdy bizarních tužeb, obsesí, sobeckých i krutých postojů, nemilosrdně rozdaných partnerských rolí či vyprázdněných vztahů. Nejsou to etudy z nejveselejších, čiší z nich smutek a občas běhá mráz po zádech. Autorův černý humor a smysl pro nadsázku je nicméně sympaticky odlehčuje, aniž by se při tom ztrácelo jádro problému.

Mrazivé historky

Povídky mají svou váhu a na krátké ploše zhruba pěti minut vyhrotí určitou vztahovou situaci, kterou tvůrce dovádí s potěšením až na hranu absurdity. Některé baví více, jiné méně, všechny ale drží svůj tvar a nechybí pointa. Tak trochu ve stylu Čtyř pokojů, jimž sekundoval mimo jiné Quentin Tarantino.

Jako vodník lidi netopím, jen jim beru dušičky, říká herec Lukáš Příkazký

Bývalý pár rekapituluje před prahem bytu formou básniček svůj vztah, za další stěnou zažívá mladík v posteli malé peklo, když jeho partnerka začne po souloži naslouchat vyhrocené hádce sousedů, o patro výš si dvojice uděluje fyzické tresty, jinde žena trýzní žárlivého partnera skřínkou, do níž zamkne dopis bůhví od koho a spolkne klíčky, o kousek dál komentuje vytírající muž na podlaze vztah i zvratky těhotné partnerky, a ještě jinde se koná podivná osamělá oslava narozenin malé dcerky. Co historka, to nápad a jeho svižné dotažení. Příběhy tak trochu divné a mrazivé, mnohdy ale důvěrně známé.

Ač původem filmový a divadelní herec (Kouzelník Žito, Zločiny Velké Prahy, Marta nebo 294 statečných), Šafařík jako autor i režisér prokázal cit pro žánr, filmovou zkratku i tým, jímž se obklopil. V hereckém obsazení sáhl až na výjimky (Vanda Hybnerová, Oskar Hes, Jakub Žáček) po neznámých či málo známých, vesměs divadelních tvářích (Zuzana Truplová, Barbora Kubátová, Jan Jankovský), které příjemně osvěžují tuzemské filmové plátno.

Zdroj: Youtube

Výsledkem společné práce je přesné vcítění do jednotlivých charakterů a situací, nikdo ale nepřehrává, vše se drží v rovině civilního herectví. Tvůrce našel v divadle také autora hudby Darka Krále, jenž má díky časté spolupráci s Davidem Drábkem pochopení pro podivnosti všeho druhu a jenž složil pro Šafaříkovy bizarní mikropříběhy stylový minimalistický doprovod.

Mikrosvět vztahů

Přestože režisér natáčel (mimochodem během pandemie) scény v jednom bytě, dokázal s jeho kulisami nápaditě pracovat, střídá různé místnosti, kouty, detaily a druh nábytku, nabízí jiné úhly pohledu kamery vycházející z dané situace. Originální je i financování projektu – až poté, co Šafařík film natočil, sehnal producenta, který projekt takzvaně dotáhl, a to včetně distribuce do kin. Je jím režisér Peter Bebjak, kterého film mladých tvůrců oslovil.

To se vysvětlí, soudruzi! Smetanovu Lhotu opět obsadí filmaři, hledají komparz

Ne že by byl snímek O malých věcech úplně dokonalý (místo dvanácti povídek jich mohlo být osm, deset a divák by se bavil stejně dobře, stačilo někde natáhnout stopáž). Uznání ale zaslouží bez debaty – za autorovu chuť hrát si s povídkovým žánrem, nosným tématem, za promyšlený koncept i bystré postřehy z mikrosvěta mezilidských vztahů (kterými strčí do kapsy leckterého namistrovaného staršího kolegu).

Z jednoduchého nápadu se zrodil svěží a hravý debut, který mezi lehkým mrazením v zádech zároveň baví a příjemně oživuje nabídku kin zaplevelených takzvanými rodinnými a partnerskými komediemi.

Hodnocení Deníku: 70 procent