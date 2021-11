Nová komedie Radka Bajgara: Kurz manželské touhy drží hlavně herci

Chuť uškrtit partnera má občas asi leckdo. Ale dotáhnout to do konce, to už je jiná káva. O tom, kde jsou hranice partnerské blízkosti, vypráví komedie Radka Bajgara Kurz manželské touhy. Od konce minulého týdne je k vidění v kinech a její předností jsou herci.

Lenka Vlasáková a Stanislav Majer | Foto: Cinemart