Film Ostrov má jediné dvě jistoty: Jiřího Langmajera a Janu Plodkovou

Ona a on v romantických kulisách. Na první pohled manželská idylka. Do chvíle, než padne jedna z nejbanálnějších vět, jež známe: „Někoho jsem potkal.“ Ten někdo je pochopitelně o dost mladší a hezčí, navrch doktorka, takže z exotické dovolené je rázem očistec, z něhož chce hrdinka vcelku pochopitelně co nejrychleji pryč. To je zápletka filmu Ostrov, který právě vstupuje do kin a jehož slabiny vyvažují herci.

Rozkolísanou komedii Ostrov táhnou Jana Plodková a Jiří Langmajer | Foto: se svolením Cinemart