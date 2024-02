Tady nic není, tady je Brno. To prohlašuje jedna z bizarních postav filmu Franta mimozemšťan, který právě vstoupil do kin. S tím nelze než souhlasit, v komedii Rudolfa Havlíka není nic, o co by se dalo opřít. Natož pak cokoli, čemu se smát. Je totiž spíš k pláči.

Jakub Prachař se snaží o mimozemšťana. | Foto: Se svolením Cinemart

Rudolf Havlík, nadšený tvůrce romantických kýčů (Pohádky pro Emu, Bábovky, Prezidentka), s oblibou roubuje do svých filmů osvědčené motivy ze zahraničních vzorů. Naposledy to byl Ostrov, v němž oprášil zápletku americké komedie Ivana Reitmana Šest dní, sedm nocí. Díky zkušeným výkonům Jany Plodkové a Jiřího Langmajera držel film až na různé nelogičnosti žánrovou fazónu a vcelku bavil.

Trailer k filmu Franta mimozemšťan:

Zdroj: Youtube

Komedie bez humoru

To se ovšem o aktuální novince říct nedá. Především proto, že se autor tentokrát neobtěžoval ani základními pravidly vyprávění. Jat vzpomínkou na dětský zážitek u legendární Spielbergovy sci-fi si prý zkusil představit, co by bylo, „kdyby E.T. mimozemšťan místo v Texasu přistál na Moravě.“ A tak se zrodil český Franta mimozemšťan, v němž Havlík testuje novou lokaci i žánr – moravskou vesnici a sci-fi. Trochu přitom ale zapomněl, že by to chtělo i děj a alespoň minimální logiku v chování postav.

Jediná akce, jež proběhne, je noční zřícení vesmírného talíře na zdejší mez, které se odehraje ve chvíli, kdy na louku dorazí traktor s namol opilým pošukem Frantou. Vyleze cosi jako mimozemšťan a vtělí se do něj. Pak se už neděje vůbec nic. Jen jakýsi sled vesnických klišé a typů bez ladu a skladu. Od lenivého starosty přes ostrou policajtku až po amatérského astrologa. Až na výjimky popíjejí v hospodě, plkají, pronášejí otřepané hlášky typu „To je bordel jak v Evropské unii“ a „U nás se nekrade. Ale krade!“ a sem tam sebou někdo praští. Pointy žádné, zábava k popukání.

Mezi E.T. a Men in Black

Sice se mezi nimi od jisté chvíle začne potácet mimozemšťan v těle Franty, žádné dějové oživení ale do filmu nevnáší. V podání Jakuba Prachaře vydává chrčivé zvuky, šklebí se a křivě vrávorá – zjevně inspirován mimozemským parazitem v kůži farmáře alias Vincenta D'Onofria v Men in Black. Není to špatný výkon, když se na něj ale musíte dívat víc než hodinu, začne být únavný. Stejně jako pokus dotáhnout po vzoru Spielberga jeho návrat domů.

Jaký je seriál Policie Hvar?

Komedie, nebo krimi? Policii Hvar vládne Štáfek, seriál ale u lidí budí rozpaky

Vzhledem k tomu, že tu téměř nic nemá smysl, ničemu se nikdo nediví („my tu máme mimozemšťanů plnou obec“), ani se na nic neptá, je to podívaná k uzoufání nevtipná a nudná. Brněnská tečka s náhradní „raketou“ už pobavit nestihne, divákům mezitím došly síly.

Škoda peněz

Hereckou reputaci sem tam zachraňují svými kousky slovního humoru Vasil Fridrich coby starosta nebo Leoš Noha v roli permanentně naštvaného majitele louky, jinak není na co se dívat a čím se bavit. Jelikož není co hrát. Tereza Ramba a Petra Hřebíčková dolaďují genderové složení, oblíbený Havlíkův herec Jiří Langmajer coby důstojník Sokol přehlídku trapností svými „čísly“ završuje.

Byl to možná pokus o lacinou satiru. Je to ale spíš pohřeb žánru vesnické komedie. A smutná ukázka odfláknuté práce, jejíž sebestředný autor kašle na diváky. Škoda peněz za lístek.

Hodnocení Deníku: 10 %