Film Sophie Hydeové vzbudil ohlas už při světové premiéře letos na Berlinale, kam ho přijela uvést hlavní protagonistka, známá mimo jiné z filmů Láska nebeská, Cruella nebo Harry Potter. Minulý týden patřil i k hitům karlovarského festivalu. A zaslouženě. Snímek s originálním názvem Good Luck to you, Leo Grande totiž není jen prvoplánová lechtivá zábava, jakkoli se to může na první pohled zdát.

Do příběhu o pozdní sexuální zkušenosti se mezi řádky vešla i jemná sdělení o sebepřijetí, nedostatku sebevědomí a zátěžích, jež si člověk nese do života z rodiny nebo letitého partnerského vztahu, v němž na jedné straně chybí empatie pro druhého. To vše se přitom podává v lehkých, uvážlivě porcovaných a vtipných dávkách, jejichž tón udává hrdinka, rozechvělá ve své nezkušenosti jako holčička. „I některé jeptišky jsou na tom se sexuální zkušeností líp než já!“ sděluje pohoršeně svému společníkovi. Leova stoická poznámka, že jeho nejstarší klientce bylo osmdesát dva, Nancy ohromí. A aspoň trochu uklidní.

Herci s šarmem



Chytře napsaný text, který do scénáře upravila podle vlastní divadelní hry Katy Brandová, je v podstatě klasickou konverzačkou. Dialogem mezi mužem a ženou ve zdech hotelového pokoje, jehož kulisy se až na výjimky nemění. Aby bavil i na filmovém plátně, žádá si jednak výborné herce s patřičným šarmem, jednak citlivou režii a nápaditou kameru. To vše se Hydeové podařilo sladit.

Film začíná jako humorná hříčka, jak se ale vzájemné oťukávání obou protagonistů prohlubuje a převaha jednoho nad druhým mění, postupně se překlápí ve vážnou debatu o životě. Napětí vytváří fakt, že spolu v posteli, na gauči, případně na zemi se sklenkou nesedí rovnocenní partneři, nýbrž placený profík a klientka. Jejich schůzka má svůj pevný řád, časový limit a komunikační meze.

A právě to se pro Nancy v určitém bodě stává překážkou. Zatímco na Lea doléhá se stále osobnějšími dotazy ohledně jeho reálného života, mladík, vědom si etických pravidel, udržuje profesionální odstup. „Potřebuju o tobě vědět víc,“ dožaduje se žena, jež odmítá tuto hranici mezi nimi vnímat. A zlobí se, když to Leo (jenž cítí, že jejich kontakt překračuje dovolené meze) nechápe. Je čím dál více zjevné, že jejich setkávání jsou formou terapie pro oba a že se blíží chvíle, kdy bude třeba je ukončit. Podobně jako u psychoterapeuta hranice vzájemného naladění bývá tenká.

Oscarový výkon

Třiašedesátiletá Emma Thompsonová podává v jemné škále mimiky i gest jeden z nejlepších výkonů své kariéry a minimálně za finální obraz u zrcadla by zasloužila Oscara.

Dlužno ovšem říct, že dostala výborného partnera, bez Daryla McCormacka, jenž suverénně zvládl všechny Leovy charakterové nuance, by film nefungoval. Díky nim lze v příběhu postupně nacházet řadu vrstev. Není to jen výpověď o hledání touhy a spřízněné duše, je to i skvostná lekce namlouvání a budování důvěry nutné k intimitě. Lekce rozdílů mezi mužským a ženským světem s vědomím toho, že dobrý sex není jen otázkou odhalení nahoty, ale i citů.

Hodnocení Deníku: 85 procent

Zdroj: Youtube