Indiana Jones naposledy práskl bičem. Stále baví, je z něj ale spíš bondovka

Poprvé bez Stevena Spielberga. Tak vznikal dlouho očekávaný, pátý film franšízy Indiana Jones s podtitulem Nástroj osudu, jenž vstupuje ve středu 28. června do kin. Režie se ujal James Mangold, s titulní rolí se loučí Harrison Ford, jenž završil osmdesátku a ohlásil konec své účasti v sérii. Je to důstojné loučení, i když z parodie se hrdina posunul spíš do bondovky a humoru je trochu méně, než jsme zvyklí. Jones jde s dobou, ztrácí ale při tom svá milá specifika.

Indiana Jones a nástroj osudu (2023) | Foto: se svolením Falconu