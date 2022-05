Kdo čeká, že se dozví o zpěvačce vše, bude zklamán. Tvůrci v čele s autorem scénáře a režisérem Michalem Samirem však dost možná mapují divácký potenciál a chystají případný prostor pro dlouhodobější poutání divácké pozornosti.

První tři díly se věnují Ivetině dětství a rodinnému zázemí – rodičům a její sestře Ivaně, počátečnímu úspěchu na pěveckých soutěžích, seznámení s Petrem Sepéšim a jejímu odchodu do Prahy jako vytoužené Mekky hudební slávy. „Až se vrátí jako spráskaný pes, já ji vítat nebudu!“ dá na rozdíl od maminky a sestry otec pregnantně najevo, co si o Ivetině rozhodnutí myslí.

Iveta má ovšem jasno. Je zamilovaná a touží zpívat. Ideálně s Karlem Gottem, zatím ale po boku své první lásky, Petra Sepéšiho. Následuje muže, kteří jí imponují a v nichž hledá impuls ke svým snům. Pro branži, do níž míří, má však nedostatečnou výbavu. Jak trefně shrne otec – „jde za každým, kdo se na ni usměje“. To koneckonců naznačí už první scéna úvodní části na venkovském bále, kdy sedí jako holčička na klíně přiopilého pantáty a nechá si hladit kolínko. Důvěřivost a naivita jí budou navždy stát v cestě za slávou i k racionální sebereflexi.

Dominuje Sepéši

Herecký casting je podařený, sérii prospívá i fakt, že oba hlavní protagonisté Anna Fialová a Vojtěch Vodochodský zpívají skladby osobně. Více pozornosti ale na sebe strhává Vodochodský, jehož sebestředný frajírek Sepéši nabízel vděčnější herecký prostor. Sice se občas pohybuje na hraně karikatury, stává se ale jednoznačně figurou číslo jedna, což asi nebyl úplně autorský záměr. Fialová doplácí na unylost a věčné oči plaché laně, které se po určité době omrzí. Proměna z pokorné naivky v cílevědomou ženu v poslední části série navíc nepůsobí zcela věrohodně.

Výborná je Jana Boušková, která dostala po dlouhé době větší hereckou šanci a jejíž zanícená učitelka pěveckého sboru přesně zapadá do tehdejšího koloritu. Tradičně dobře si vede v menší roli Ivetiny sestry Eliška Křenková, Miroslav Hanuš si užívá dominantního a buranského taťku, trio doplňuje v roli dojímající se maminky Alena Mihulová. Neztratili se ani Robert Mikluš jako slizký manažer pěvecké soutěže a Igor Chmela coby „kouč“ Bartošové a Sepéšiho. Ondřej Brzobohatý je zábavnější jako Ladislav Štaidl, téměř k nepoznání učesaný a uhlazený do jeho stylu, jako skladatel hudby k sérii se příliš neodvázal. Klavírní tóny do omrzení opakují melodramatické motivy „skutečné pohádky“, která snad tolik sladkobolná ani být neměla.

Více přesahu

Srdceryvný příběh se naštěstí nekoná, Samir dopřává divákům i vtipné momenty - třeba rodinou debatu o tom, co to je „single“ deska, nebo parafrázi televizního pořadu Na výsluní, kde představili Bartošová se Sepéšim svůj první hit Knoflíky lásky. Baví i řada dobových detailů, od šatnářek večeřících svou sekanou, přes zákulisí okresních hudebních soutěží až po vojáčky zamilované do pěveckých idolů a věšící si je nad kavalce vojenských ubikací. Jeden takový (jehož další vývoj lze stěží tušit) dokonce propadne správné vášni při svatební noci až díky Ivetině skryté fotografii… Nadbytečné jsou naopak flashbacky do minulosti opakující už jednou viděné a působící doslovně, tempo zbytečně zpomalují.

Naopak se nedočkáme širšího společenského kontextu, na ten tvůrci zjevně rezignovali. Zasazení popové panenky do reality a nadčasovější výpověď by bylo zajímavé sledovat. Zvlášť když dívenek rýsujících si iluzorní existenci do fiktivních kulis selfíček a Instagramových účtů běhá po světě ještě víc než v době Bartošové. Tvůrčí tým ale očividně tuto ambici neměl. Pokud se najdou prostředky i odvaha v sérii pokračovat, stálo by to za to. Už teď je jasné, že série se divácké pozornosti těší.

Hodnocení Deníku: 60 procent