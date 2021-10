/RECENZE/ Deset let se rodil animovaný film Myši patří do nebe. Teď jsou hrdinové téhle akční podívané v kinech a dokazují, že trpělivost se vyplatila. Půvabná dvojka - myš a lišák (vycházející z knižní předlohy Ivy Procházkové) – totiž baví nejen děti, ale i dospělé.

Myši patří do nebe | Foto: CinemArt

A to vskutku na úrovni a nápaditě. Hrdinové, kteří by si za jiných okolností vjeli do vlasů, pardon do chlupů, si v křehkém příběhu Denisy Grimmové a Jana Bubeníčka naopak hledají k sobě cestu. Proč? Hned zkraje totiž zemřou a ocitnou se v nebi. A tady je zkrátka všechno trochu jinak. Není čas na averze a schválnosti, naopak. Když se myška Šupito rozhodne v nebi najít tátu, uctívaného hrdinu, který pro ochranu rodiny obětoval život, lišák se gentlemansky nabídne jako doprovod. Šupito sice dělá trochu fóry a vede silácké řeči, nakonec ale parťáka přijme. Je nabíledni, že nejrůznějším nebeským překážkám a úskokům (neboť i v nebi jsou mizerové) musí čelit spolu, protože jedině tak budou silnější. A navíc si mají navzájem co předat…