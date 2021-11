Když ženy žijí bez mužů. Paralelní matky očima Pedra Almodóvara

/RECENZE/ Jsou dvě. Janis a Ana. Obě nastávající matky, s porodem v tentýž den, obě bez muže. Nejen to propojí jejich životy. Když zasáhne osud, musí jedna s pravdou ven. I když to ohrozí jejich křehké přátelství. Je tu ale ještě něco víc, odkaz minulosti, a ten občas přesahuje individuální křivdy. I proto má titul filmu španělského režiséra Pedra Almodovara Paralelní matky, který vstoupil do kin, tentokrát více významů, než zkraje tušíme.

Milena Smit a Penelope Cruz | Foto: Bioscop