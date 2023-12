Perinbaba se vaří v pekelném kotli. Nesourodý guláš Jakubiskovi čest nedělá

Do kin vstupuje nový film Juraje Jakubiska Perinbaba a dva světy, v němž se postavy každou chvíli něčemu diví. A žasne i divák. Co všechno je v příběhu možné, ačkoli skoro nic nefunguje. Asi by žasla i italská hvězda Giulietta Masina, jež hrála v prvním filmu Perinbaba a teď se opět vrací. Jenže nemůže. Je totiž mrtvá. Ve filmu vystupuje její digitální „klon“ a těm je, alespoň zatím, všechno fuk.

Lukáš (Lukáš Frlajs) v bitvě s černými bojovníky | Foto: se svolením Bontonfilmu