K prvnímu filmu psal režisér scénář s Radkou Třeštíkovou, která měla potřebu kárat muže za jejich klišovité vidění ženy jako pečovatelky rodinného krbu bez ambic. Muži byli dle její optiky arogantní egomani, jimž je třeba vysvětlit, jak křehký je svět žen. Byl to prvoplánový koncept plný klišé, překypoval vulgaritou lidového slovníku a o situační humor se snažili se střídavým úspěchem Anna Polívková a Jiří Langmajer. Herečce se při tom vedlo lépe.

Po čem muži touží? Bavilo nás dělat různé záměny a blbosti, říká režisér Havlík

Teď je v kinosálech snímek Po čem muži touží 2. Se stejným režisérem i hereckým obsazením, jen spoluautorem scénáře je Filip Oberfalcer, s nímž Havlík napsal i scénář k dramatu Minuta věčnosti (premiéra v roce 2021). Naděje, že by snad tvůrci mohli nabídnout výstižněji a vtipněji pojaté téma rozdílů ženského a mužského světa, je ovšem planá.

Muži jsou vši

Zápletka je stejná, jen role se obracejí. Tentokrát si zoufá nad svým údělem žena a mění se v muže, respektive po „magické“ noci procitne v mužském těle. Jmenuje se Irena, pracuje jako koučka přes partnerské vztahy, počíná si ale dosti nekompromisně („muži jsou jako vši, musíte si oholit hlavu, abyste se jich zbavila“), a tak sklízí nevoli a sem tam i osobní ataky manželů svých klientek.

Když kvůli tomu dostane výpověď z prostor své kanceláře, zpije se do němoty a potácí se nočním městem, až skončí stejně jako její předchůdce v prvním filmu u vědmy. Touží být mužem, aby měla život snazší, a tak se ráno - jak jinak – probudí jako muž. V jeho těle poznává nejprve všechna úskalí, načež i radosti opačného pohlaví. V tomto případě touhu po fotbale, pivu a klidném prdění. Tak si alespoň autoři představují typického českého muže.

Lavi opět vykopává. Komedie Vyšehrad: Fylm je často na hraně

S prvním filmem dvojku spojuje stejně banální, zjednodušený svět dvou pohlaví a série otřepaných situací. Hrdinka se opět polévá nápoji, tentokrát džusem, škobrtá a padá na zem, koulí očima a tahá za sebou nohu v kýblu, chybí už jen banánová slupka na podlaze… Poté, co se stane mužem (rozuměj z Polívkové Langmajerem), zažívá trapasy na stavbě mezi smrdícími chlapy, netrefí se do míče na hřišti a vede empatické řeči o kosmetice pro manželky svých kolegů. Stručně řečeno, zatímco první film měl mužům přiblížit svět ženy, tady se ženám nabízí exkurze do hlavy protějšků.

Zdroj: Youtube

Kopie Bolka Polívky

Opakovaný koncept už takřka vůbec není vtipný, Jiří Langmajer ani Anna Polívková nedokáží úspěšně bavit a člověk může maximálně vést polemiku o tom, kdo z nich je horší. Jestli Langmajerovy pokusy předstírat holku a plakat do zrcadla nebo Polívkové snaha vypomoci si kopírováním mimiky, gest s prsty či „legrační“ opilecké chůze svého otce Bolka Polívky.

Na jejich obranu je možné leda říct, že tvůrci jim to nijak neusnadňují - neumí vystavět vtipné situace a pointy – jak ve scénáři, tak před kamerou. Jediný, kdo si ve filmu uhlídal v rámci scénáře stabilní a humornou parketu, je Marek Taclík jako otravný soused a odmítaný Irenin ctitel. Jehož skryté kouzlo samozřejmě zprvu nadutá hrdinka konečně objeví… A snad i ta přehlídka product placementu má tentokrát nižší kadenci.

Po třiatřiceti letech. V seriálu Simpsonovi se poprvé objevil neslyšící herec

Čeští filmaři se opakovaně snaží udělat z Anny Polívkové komičku (Špindl, Ženská na vrcholu, Po čem muži touží), neumí jí ale napsat dobrý scénář. Na novou Ivu Janžurovou či Jiřinu Bohdalovou si tedy bude muset česká komedie ještě počkat. Stejně jako na dobrý a vtipný text a dialogy. Opsat dvakrát koncept zdařilé americké komedie Po čem ženy touží nestačí. Ani inspirovat se vynikající komediální kreací Mela Gibsona. K tomu mají čeští „toužící muži“ na hony daleko.

Hodnocení Deníku: 40 procent