Sexuální obtěžování na hradech. Poslední duel Ridleyho Scotta

Středověká Me Too. I tak by se mohl v podtitulu jmenovat nový film Ridleyho Scotta Poslední souboj, který je k vidění v kinech. Vrací sice na plátno poslední duel ve Francii 14. století, zaštítěný královskými zákony, podstatnější je ale ústřední téma filmu – a tím je aféra, kterou bychom dnes označili jako sexuální obtěžování.

Matt Damon a Adam Driver | Foto: Falcon