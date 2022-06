Kateřina Čechová má za sebou rok na prezidentském postu. Žije sama, dcera je na studiích v zahraničí, její program se točí výhradně kolem politické agendy a přísného protokolu. A tak si jednoho večera „odskočí“ v paruce a plášti do tmy noci vstříc dobrodružství a narazí na tajemnou zahradu. Poté, co ji prozradí světelný spínač, srazí sochu, střetne se s jejím autorem a v panice prchne, přičemž na pěšince zůstane její střevíček… Mužný sochař jí nedává spát, a tak začne „skotačit“ častěji. Než jí přistřihnou křidýlka bodyguardi, respektive bodyguardka, která má paní prezidentku na starosti. Co teď? Láska, nebo úřad?