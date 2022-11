Stejný status quo si dopřává díky milující matce královně i Ludvíček v pohádce Princ Mamánek, jež vstoupila koncem minulého týdne do kin. V kloboučku s peřím, zlatavých pumpkách a krajkovém fiží groteskně tančí před matkou, jež nadšeně tleská, neopouští zdi královského paláce, cpe se čokoládkou a diví se, proč před ním otec znechuceně zavírá dveře. Nebylo by to tak hrozné, kdyby na dortu nezářila číslovka 39 a nechyběl pouhý rok do princovy čtyřicítky… Když se při oslavě narozenin chová jak zpovykaný fracek bez špetky rodičovské úcty, dojdou panu králi nervy. Syna uspí a nechá v noci odnést do hloubi lesa. Teď už záleží jen na něm a trpělivosti jeho parťáka, Leonarda z Dětenic, jestli obstojí ve světě a bude hoden královské koruny.