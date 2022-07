Skvělá přestřelka, ale jinak tuctový film. Na Netflix dorazil The Gray Man

/RECENZE/ Netflix zažívá odliv diváků. Podle jeho šéfa Hastingse ztratil sice jen milion předplatitelů namísto dvou, ani tak ale není co závidět. A nespraví to nejspíš ani letní hit The Gray Man, i když české kulisy tu fungují parádně.

The Gray Man (2022) | Foto: Netflix