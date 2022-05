Film byl plný burácejících motorů a fosilních paliv, leteckých akcí, melodramatických pasáží a chytlavých tónů od Take My Breath Away od Berline až po Danger Zone Kennyho Logginse. Cruise pak ve filmu ztvárnil mladého živelného letce Petea Mitchella alias Mavericka, který v elitní škole pro vojenské piloty zvané Top Gun svádí boj se špičkami v oboru, soutěživým kolegou Icemanem i s láskou.

Letecká show pro Toma Cruise. Slavný herec představil v Cannes Top Gun 2

Vrátit Mavericka a americké stíhačky na scénu po 36 letech, kdy se doba radikálně změnila (včetně pandemických dopadů), byl celkem hazard. Žádný z návratů legendárních titulů totiž neuspěl tak, jak by si producenti přáli. Ani Terminátor Genisys, Matrix: Resurrections, Krotitelé duchů: Odkaz, či Star Wars: Síla se probouzí. Jenže Tom Cruise má ke svému hrdinovi povahově blíž, než se zdá. A riziko se mu možná vyplatí. Snímek režiséra Josepha Kosinského, který napsal scénář s Cruisovým dvorním spolupracovníkem z Mission Impossible Christopherem McQuarriem, k tomu má hned několik předpokladů.

Lepší příběh

Připomíná úspěšné atributy jedničky - divoké Peteho jízdy na motorce, efektní záběry z letadlové lodě i ze vzduchu, slavný pilotní bar se zvonem. A také motivy, jež fungují stále: chlapské přátelství, odvahu, letecký adrenalin a překračování hranic, milostnou linku. Dvojka je důstojnou poctou prvnímu filmu (dočkáme se i Icemana s tváří Vala Kilmera a v titulcích věnování Tonymu Scottovi, jenž před deseti lety spáchal sebevraždu). Zároveň nabízí propracovanější příběh i novou, vizuálně strhující podívanou, jíž dominují úchvatné letecké scény.

Zdroj: Youtube

Maverick je po riskantním zkušebním letu nového hypersonického letounu převelen z Mohavské pouště zpět do školy pro elitní piloty. Žije i létá stále na hraně, elévem však už dávno není. Tentokrát je to on, kdo se zpovzdálí dívá na partu mladých, suverénních pilotů, mezi nimiž nechybí dívky. Jeho úkolem je, aby je naučil disciplině a vycvičil pro speciální misi. Nepřítel není zcela známý, nicméně v jisté zemi se mezi horami ukrývá zařízení na obohacování uranu, jež může ohrozit NATO. K důmyslně chráněnému místu je možné se dostat jen díky leteckému manévru, prakticky na hraně pilotních možností.

Klíčové úskalí je ale ještě někde jinde. Maverick musí svést boj jednak s namistrovanými nováčky, jednak s minulostí, kterou pro něj bolestně oživuje syn jeho zemřelého kolegy a letce z předchozího filmu Goose. Rooster je členem této mladé, nezkrotné letky a o Maverickovi si nemyslí nic lichotivého. Navíc do hry vstupuje jeho bývalá láska, barmanka z pilotního klubu, jíž přibyla dcera s nevolí sledující jejich opětovné sbližování. Stručně řečeno, nezáviděníhodná mise. Na její konci nicméně dozrají nejen mladí sebevědomí piloti, ale i Maverick sám.

Strhující podívaná

Komorní scény mají opět melodramatické ladění, dočkáme se nezbytných západů slunce a fotbalu na mořském pobřeží, který je přehlídkou pánské muskulatury, opálených polonahých těl a tryskajících testosteronů. Prioritu ovšem mají letecké scény a ty jsou jedním slovem úchvatné.

Avatar se vrací. Dechberoucí svět modrých bytostí dorazí do kin v prosinci

Na akční části se mimochodem podílely i české proudové cvičné letouny Aero L-39 Albatros. Režisér je využil pro trénink herců, než usednou do amerických stíhaček, vznikla v nich i řada záběrů díky speciálnímu kamerovému systému pro natáčení ve vysokých rychlostech. S letadly samozřejmě létali zkušení piloti, v mnoha záběrech jsou ale vidět v kokpitu herecké tváře. Díky způsobu snímání má člověk sugestivní pocit, jako by se ocitl v letadle řítícím se zběsilou rychlostí mezi mraky. Efektní jsou hlavně průlety dlouhou úzkou soutěskou, úvodní scéna Maverickova zkušebního letu v hypermoderním letounu a gradující finále, kde se piloti dostávají až na hranu fyzických schopností.

Maverick funguje, jak má

Chemie mezi Cruisem a Jennifer Connelly v roli barmanky funguje bezchybně, skoro se chce říci, že lépe než v prvním filmu s Kelly McGillisovou. Osvěžující nádech jejich vztahu dávají vrásky i vědomí uplynulých let a zároveň chuť dopřát si stejnou radost ze vzájemného jiskření jako za mlada.

Padají budoucí hlášky („Tenhle tvůj pohled se mi nelíbí,“ kárá Mavericka kolega a ten kontruje: „Mám jen ten jeden.“), pilotní letka paří, jak se na správné piloty sluší (dojde i na ikonickou píseň u klavíru) a všechno spěje k „misi, z níž se nemusí vrátit všichni“.

Zápletka zůstala stejná, role se obrátily. Po čem muži touží 2 dopadlo nevalně

Top Gun je podařený letecký film, který ctí i aktuální hollywoodskou korektnost - ženu a černého kolegu v pilotním týmu. Naštěstí velmi decentně, nijak to nebije do očí. Nebývá to časté, ale tentokrát dvojka trumfla první film. A to je dobře jak pro diváky, tak pro filmový průmysl. Česká kina se o tom mohou přesvědčit od 26. května, kdy Maverick svou závratnou rychlostí doletí i k nám.

Hodnocení Deníku: 80 procent