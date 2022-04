Děj se točí kolem Julia „Lavi“ Lavického, talentovaného, ale nedisciplinovaného fotbalisty, jenž byl na konci původního seriálu kvůli špatné životosprávě a večírkům vyhozen z prvoligového klubu AC Sparta Praha a hraje jen za FK Slavoj Vyšehrad. Jeho manažer Jarda ovšem usilovně pracuje na tom, aby ho vrátil zpět. Svou roli v tom sehrávají i tři ženy - Jardova náročná manželka, Laviho budoucí manželka a navrch dávná známost na jednu noc, jež nezůstala bez následků a jež se pochopitelně vynoří, když to Lavi nejméně potřebuje. Navíc se kvůli velkolepému ohňostroji na svatbě upsal mafii (respektive tomu, „co pučuje Řepkovi“, jak si přečetl na netu), takže je stíhán brutální dvojicí vymahačů…

Nekorektního humoru je tu vrchovatě, počínaje notně vulgárním slovníkem na hřišti, přes Laviho blitky na spícím tchánovi, hořící penis a exkrementy až po drsně nakopnutého psíka s designem fotbalového míče (tuhle scénu by Marta Kubišová rozhodně neměla vidět). Pokud se postavy zrovna nepohybují na trávě mezi brankami či tribuně, sedí na záchodě, ládují do sebe drinky, případně své zmalované protějšky explicitně olizují jazyky a válí se v posteli.

Ke cti filmu je nicméně třeba přičíst, že na rozdíl od zmíněného sestřihu Seryjál má ucelený příběh, je zručně natočen a odečteme-li nejhorší prohřešky „lidového humoru“ i pokus o Laviho otcovské zrání, vcelku dobře baví. Zásluhu na tom mají kromě scénáře a vtipných hlášek (Tomáš Vávra) hlavně herci: Jakub Štáfek v roli „dementa“ Laviho, Jakub Prachař jako manažer Jarda, Ondřej Pavelka alias šéf klubu, Šárka Vaculíková coby Laviho novopečená žena a odzbrojující dylina i Jaroslav Plesl a David Novotný á la duo mafiánů. Miroslav Hanuš dostal coby „taťka“ a nejvyšší dvojí hráč v mocenské hře nevelký prostor, využil ho ale efektně. Sestavu doplňuje Veronika Khek Kubařová, Laviho zapomenutá noční známost přivádějící na scénu jeho synka.

I ze střetů těchto dvou světů - natvrdlého fotbalového machisty a jeho intelektuálně založeného potomka - budují tvůrci podařený slovní a situační humor. Chlapeček by sice mohl být dvojčetem obdobně nastaveného i zahraného dětského mudrlanta z nedávné Havelkovy komedie Mimořádná událost, zase tak fatálně to ale nevadí. Z fotbalového světa, jeho slovníku i bizarních postav si autoři utahují trefně a vtipně, i když o žádnou sofistikovanou satiru ve stylu Borata se nejedná.

Pro běžné, nefotbalové publikum Vyšehrad tak úplně není. Svým laděním zapadá spíše do programu známé pražské přehlídky otrlého diváka, kterého hned tak něco nerozhází. Jestli ale přivede do kin další četné diváky, bude to jedině dobře. Potenciál na to má.

Hodnocení: 65 procent