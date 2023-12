Je mlžný zimní den, k pobřeží se blíží loď a ze stožáru sjíždí tanečním pohybem mladý muž ve fialovém sáčku. V očích má nadšení a v hlavě recept na tu nejlepší čokoládu na světě. Těší se, že dobude zdejší trh a vykouzlí úsměv na tvářích lidí. Tak začíná film Wonka. Příběh o tom, co bylo, než se z tohoto hrdiny stal výstřední továrník ve filmu Tima Burtona. Je to ten nejlepší dárek, jaký si kina mohla v tomto čase přát. Redaktorka Deníku Jana Podskalská vám přináší přináší recenzi.

Timothée Chalamet v roli Wonky | Foto: se svolením Vertical Ent

Willyho Wonku si nejspíš pamatujete z filmu Tima Burtona Karlík a továrna na čokoládu, prozatím poslední adaptace stejnojmenného bestselleru Roalda Dahla. Byla, jak už to tak režisér Střihorukého Edwarda umí, divoká a rozverná, hýřila barvami a nejrůznějšími atrakcemi, dětskými poklesky, tresty i odměnami.

Britský filmař Paul King, který má na kontě mimo jiné oba hravé filmy o medvídku Paddingtonovi, dal Wonkovi jiný rukopis. A udělal z něj podívanou vpravdě vánoční. Oporu jako Burton v knize neměl. Se svým spoluscenáristou, hercem Simonem Farnabym (scénář k Paddingtonovi 2 a Pinocchiovi), napsal vlastní příběh solitéra Wonky.

Zdroj: Youtube

Je plný poezie, retro kulis a muzikálové nostalgie, jež místy připomíná Mary Poppins nebo My Fair Lady. Z plátna dýchá svět podobný trochu tomu v Dickensově Vánoční koledě a občas téměř cítíme chuť čokolády či pestrých bonbonů, jimiž Wonka omračuje své potenciální zákazníky.

Wonka versus kartel

S Burtonovým a Dahlovým Wonkou nelze jeho hrdinu tak docela spojovat. V životě Kingova hrdiny není ani stopy po jeho pedantickém otci, zubaři, díky němuž měl Willy tak skvostný chrup, zato tu hrají roli poetické vzpomínky na maminku a její recept na fantastickou čokoládu. Rozhodně to ale nevadí. Naopak, je čím se bavit a co si domýšlet nebo se jen nechat nést na vlně téhle krásně britské tvůrčí energie.

Kingův mladík má našlápnuto k velké kariéře, jeho nadšení však naráží na několik věcí. Hned zkraje se vlastní neopatrností „zadluží“ a skončí v prádelně vydřidušské majitelky, kde si musí dluh odpracovat. Kromě toho je trnem v oku místního triumvirátu, takzvaného Čoko-kartelu, který se nehodlá nechat připravit o výsadní postavení na trhu sladkostí.

Nezbývá než podnikat tajné výlety mimo prádelnu, tu za dalším žirafím mlékem do ZOO, jindy do ulic kvůli prodeji čokolády a nutnému výdělku. Výrazně mu s tím pomáhají noví přátelé, kteří rovněž uvízli v síti bezcitné šéfky prádelny. Po nocích ho navíc tajně navštěvuje jistý pidimužík Umpa-lumpa, jenž mu krade sklenice bonbónů jako splátky za pár kakaových bobů, které kdysi jeho národu Wonka odvezl…

Timothée Chalamet a Hugh Grant (Umpa-lumpa)Zdroj: se svolením Vertical Ent

Čokoládové mámení

Paul King má cit pro klidné a laskavé vyprávění, občas je promíchá temnějšími momenty. Jinak ale nechává prostor pro hravost a nápady (kufr s minivýrobnou plný barevných lahviček a náčiní, čokoládové utopení) i různá dobrodružství (výprava do ZOO, noční let s balonky nad osvícenými kopulemi budov a řekou mezi hejnem plameňáků či úniky skrz kanály). Občas film proloží písněmi či tanečními čísly. Snesly by klidně dynamičtější a nápaditější choreografii, nijak zásadně to ale filmu neschází.

Za zvláštní zmínku stojí bohatý filmový jazyk, který vzdává hold Roaldu Dahlovi a příjemně osvěžuje dialogy. Ať už jmény postav nebo Wonkovým košatým popisem bonbónů s příchutí hořkosladkých slz ruského klauna, karamelu francouzských slečinek či večírků, kdy chuť začíná u šampaňského, pokračuje bílým a posléze červeným vínem a končí u brandy.

Zdroj: Youtube

Čokoláda tu má vůbec velký prostor, ostatně právem. Budoucí továrník vyhazuje do vzduchu sladkosti rozmanitých tvarů a barev, nechává lidi doslova se vznášet jejich chutí, plní je do sklenic a zařizuje první obchod s monumentálním růžovým stromem, růžovou vatou, čokoládičkami a procházkovou lávkou nad proudy cukrovinek. (Jen pro zajímavost, svého času se u nás také vyráběly čokoládové tyčinky Willy Wonka, byly ale určeny jen pro britský trh a časem jejich výrobu firma Nestlé zastavila).

Sen o štěstí

Timothée Chalamet, sedmadvacetiletý herec francouzsko-amerického původu (Duna) je pro Kingova Wonku jako stvořený (včetně svých úžasně čokoládových očí). Prakticky od prvního záběru si plátno podmaní. S elánem rozpráví o svých čokoládách a bonbonech, elegantně používá hůlku a prstem obtáčí svůj klobouk, zpívá, tančí, vymýšlí inovace.

Johnny Depp ve snímku Karlík a továrna na čokoládu byl bizarnější a temnější, Chalamet má v sobě klukovské nadšení a výraz snílků, kteří čekají, čím je život překvapí. V každé situaci si ví rady a na rozdíl od některých mrzoutů a „pupků světa“ kolem sebe z něj čiší pozitivní myšlení. Tak jako jeho kamarádka, dívenka Noodle (Nudle) z prádelny, sní svůj sen o štěstí a čokoládě.

Timothée ChalametZdroj: se svolením Vertical Ent

Nejen on je ale předností filmu. Skvělý výkon podává i Olivia Colmanová (Alžběta II. ze seriálu Koruna) jako zákeřná a hamižná prádelnice, Rowan Atkinson coby zkorumpovaný kněz nebo Hugh Grant v neodolatelné kreaci maličkého a vychytralého Umpa-lumpy, jenž vede s Wonkou půvabně pragmatické dialogy o bobech, krádežích, splátkách a budoucnosti.

Umění se rozdělit

King s Farenbym nezapomínají ani na sociální podtóny příběhu, jak se na Dahlova hrdinu patří. Wonka vede svůj boj s kartelem tak trochu i za ty, kteří drzost, aroganci a korupci bohatých nemají. Tvůrci tím ale diváky nijak neobtěžují, prezentují to zábavnou formou.

Finále je možná zbytečně natahované a sentimentální, jinak je ale Wonka povedená, výtvarně okouzlující muzikálová záležitost, která bude předvánočním kinosálům slušet.

Dospělí si užijí nostalgii britsky starosvětské atmosféry a nápady, pro děti je tu kromě dobrodružství a několika zvratů i jedna milá rada: „Podstatná není čokoláda, ale ti, s nimiž se o ni podělíš.“ Kterou koneckonců ocení i rodiče.

Hodnocení Deníku: 80 procent