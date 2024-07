Nejen muži. I ženy pijí. A mají s tím problém. Životem jedné z nich je inspirován film Dana Svátka Zápisník alkoholičky, který vychází z blogů (i knihy) Michaely Duffkové a který teď vstupuje do kin. A zatímco hrdinka zápasí s alkoholem, režisér s filmovým tvarem.

Před šesti lety představil Dan Svátek Úsměvy smutných mužů, jejichž scénář napsal společně s Josefem Formánkem, autorem stejnojmenné knihy. Ten v ní zúročil své vlastní zkušenosti z protialkoholní léčebny a dlužno říct, že na české poměry šlo o vcelku podařený film, který nahlížel do života několika mužů, kteří se více či méně úspěšně poprali se svou závislostí.

Nešťastné zkratky

Scénář k novému filmu napsala Marta Fenclová, jež se autorsky podílela mimo jiné na seriálech Na vlnách Jadranu nebo Odznak Vysočina. Zápisník alkoholičky je její scenáristický debut v celovečerním hraném filmu. S hlavní hrdinkou Míšou se potkáváme v okamžiku jejího opileckého pádu, poté nás autorka v krátkých reminiscencích vrací k jejímu seznámení s budoucím manželem, ke svatbě, těhotenství a stěhování do domu jeho rodičů a přes jakési momentky zachycující i Míšiny rozvedené rodiče a pravidelné domácí popíjení až k definitivnímu rozhodnutí odejít do léčebny a poté začít v abstinenci nový život.

Takto v kostce by asi člověk proti příběhu nic nenamítal, ostatně i autorka předlohy úspěšně abstinuje, žije s dcerou a píše dál blogy (za „Zápisník“ získala v roce 2019 Magnesiu Literu). Problém je v tom, že zatímco Duffková upřímně popsala svou složitou cestu závislostí, včetně procesu léčby a návratu do běžného života, scénář Fenclové má do uvěřitelnosti daleko.

V patrné snaze zjednodušit vyprávění se dopouští fatálních zkratek, takže se jí příliš nedaří přesvědčit diváka o důvodech, jež vedou hrdinku k pití. Do samostatného bytečku v domě manželových rodičů sice občas proniká lehce dozorující tchyně a manžel chodí z práce večer, pořád to ale není dostatečně pádný impuls k psychické nestabilitě či traumatům vedoucím k pití. Pochopitelnější je rodinná zátěž, neboť Míšin otec má také potíže se závislostí, je ale načrtnut tak okrajově, že o tom divák ani nestihne vážněji přemýšlet.

Povrchní vyprávění

Fenclová vypráví v kapitolách, ty ale moc nedrží pohromadě, protože jde vesměs o jakési vnějškové útržky z hrdinčina života, které nedávají moc šancí vžít se do Míšiných pocitů a nahlédnout hlouběji do její hlavy. Začátek filmu se z hlediska příběhu rozjíždí slibně, pak už se ale rozpadá a doplácí na zmíněnou zkratkovitost a povrchnost. Asi nejhůře dopadly scény z léčebny, kterou hrdinka prakticky prosviští, takže vyvolává dojem, že delirium a následná abstinence jsou vlastně docela hračka.

Nepomáhá tomu bohužel ani režie. Dan Svátek tu na rozdíl od Úsměvů smutných mužů vyprávěných civilně a věcně sahá k podivným snovým výjevům – možná ve snaze dát filmu artovější nádech či přiblížit divákům hrdinčino nitro. Ve výsledku ale působí jako výjevy z jiného filmu, nešťastně naroubované na reálné scény a míjející se s vyprávěným příběhem. Opakované zpomalené záběry, jež svědčí spíš o bezradnosti než čemkoli jiném, začnou po čase nudit a nikam děj neposouvají. Nemluvě o těch, jež obtěžují viditelným product placementem (detaily značek Prosecca), který je patrný prakticky od úvodního záběru se sklenkami sektu.

Výborná Tereza Ramba

Pokud si divačky odnesou alespoň trochu odstrašující pocit z ženského pití, pak jedině díky hereckému výkonu Terezy Ramby, která je v rámci scénáře uvěřitelná ve všech polohách – rozpustilou, až divokou radostí počínaje a opileckými scénami a výbuchy hněvu konče. V mezích napsaných rolí se se svými party obstojně vypořádali i Miloslav König (manžel), Barbara Lukešová (tchyně) a Martin Finger (Míšin otec). Miroslav Hanuš, Oskar Hes nebo Alžběta Malá mnoho prostoru nedostali, nebo jejich scény skončily ve střižně.

Zápisník alkoholičky vyznívá ve finále skoro jako pokrytecký akt. Těžko diváky přesvědčíte o úskalí alkoholu, když mu v rámci vyprávění zároveň servírujete záběry šumivých bublin a jahod k nakousnutí jak z reklamního klipu na letní pohodu. To je totiž úplně jiný příběh.

Procenta: 55