Vladimír Železný, ikona české mediální scény, prošel pestrým životem od novináře až po politika. Jeho kariéra zahrnuje řadu kontroverzí, soudních sporů, ale i úspěchů v oblasti televizního vysílání a vinařství. Je také vášnivým sběratelem umění a angažuje se v židovské komunitě. Kým byl a co v současné době dělá muž, který stál za raketovým startem v těchto dnech třicetileté televize Nova?

Vladimír Železný a jeho typické gesto. | Foto: Deník/Martin Divíšek

„Pěkné sobotní poledne! Dobrou chuť, pokud právě obědváte.“ Těmito slovy vítal doktor Vladimír Železný diváky své komerční televizní stanice při sledování pořadu Volejte řediteli, v němž jim každý týden odpovídal na písemné i telefonické dotazy. V předtočené půlhodince, tvářící se jako živé vysílání, také často komentoval politickou situaci u nás či některá rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, za což si vysloužil nejednu žalobu. Přinášel novinky z „naší vaší“ televize a snažil se lidem vysvětlovat i odborné věci tak, aby je pochopila i „bába Dymáková“.

Pořad se vysílal po celou dobu, kdy byl Železný ředitelem Novy (1994–2003) a resuscitoval ho ještě po svém nástupu do funkce ředitele TV Barrandov v roce 2013, tentokrát pod názvem Volejte Železnému. Pak se legenda odmlčela…

Byl Silným i Steinem

Železný se narodil 3. března 1945 v sovětském Kujbyševu, kde si jeho otec léčil zranění, která utrpěl při bojích s nacisty. Po maturitě nastoupil jako asistent produkce do Československé televize (ČST). V roce 1964 zahájil studia oboru sociologie–publicistika na Karlově univerzitě. Ta přerušila invaze „spřátelených“ vojsk v roce 1968 a Železného pobyt ve Velké Británii, kde působil v agentuře Associated Press. Titul PhDr. tak získal až v roce 1970. Husákovskou normalizaci prožil jako redaktor, komentátor a režisér opět v ČST. Coby Vladimír Silný psal scénáře k populárně naučným pořadům (Okna vesmíru dokořán) a televizním inscenacím. Pod pseudonymem Jakub Stein přispíval do samizdatových časopisů.

Zdroj: Youtube

Od Občanského fóra k vlastní televizi

Po sametové revoluci se Železný stal mluvčím Občanského fóra, neúspěšně se ucházel o místo ředitele České televize a v roce 1990 založil Společnost Franze Kafky, která od té doby například vybudovala spisovatelův pomník na pražském Starém Městě a vydala celé jeho dílo. Do dějin a povědomí lidí ale vešel především jako zakladatel a ředitel komerční televizní stanice TV Nova, která začala vysílat 4. února 1994. Ačkoliv se její program značně odklonil od původního projektu, který sliboval kulturní program ve stylu ČT2, nová televize se brzy stala nejsledovanějším kanálem v Česku.

Ochránce a fotograf židů

Začátek konce Vladimíra Železného na Nově nastal v roce 1999, kdy se rozešel s investorem CME a přestěhoval televizi z Měšťanské besedy na Barrandov. Spustila se tím i lavina soudních sporů, jejichž výsledkem bylo jeho odvolání 14. května 2003. To už se ovšem Železný angažoval v politice. V letech 2002–2004 byl senátorem za Znojmo a v období 2004–2009 europoslancem.

Zdroj: Youtube

Málo známá část životopisu Železného se týká jeho působení v B'nai B'rith Renaissance, mezinárodní židovské organizaci, která zajišťuje ochranu židů po celém světě a bojuje proti antisemitismu a fanatismu. Bývalý ředitel Novy je také členem českého výboru fondu Keren Kayemeth Leisrael, založeného za účelem vykupování půdy v Palestině pro židovské osídlení. S tím do jisté míry souvisí i jeho fotografická práce, kterou vydal ve čtyřdílné publikaci Průvodce zmatených. Obsahuje totiž víc než tisíc fotografií světa chasidských židů s Železného autorským komentářem.

Kupoval tři obrazy denně

Podnikavý muž je také sběratelem českého moderního výtvarného umění. V Praze vlastní galerii Zlatá husa, která spravuje jednu z největších veřejně přístupných soukromých sbírek umění v Čechách. Jedná se o obrazy, plastiky a práce na papíře z let 1900–1969. Tuto kolekci Železný budoval od roku 1997. „Kromě toho, že jsem řídil Novu, jsem nakoupil i tři obrazy denně,“ pochlubil se nedávno.

I v tomto oboru si ale spálil prsty, když byl v roce 2007 odsouzen k dvouletému podmíněnému trestu odnětí svobody a pětimilionové pokutě za to, že při dovozu obrazů připravil stát na daních téměř o šest milionů korun. V současné době zapůjčuje své obrazy do předních světových galerií, za což podle svých slov nedostává ani korunu.

Víno pije a také o něm píše

Velkou aktuální vášní Vladimíra Železného je víno. Nezůstal ovšem pouze u jeho pití. V roce 1999 založil vinařství Tanzberg Mikulov a je také autorem publikací o víně, včetně odborníky oceněné knihy Dobré rady milovníka vína. Jako takový v podcastu Pavla Maurera Nejezte blbě! překvapivě prohlásil: „Morava plodí lepší červená vína než bílá.“ Podle něj ale moravští vinaři nejsou dostatečně trpěliví a červená vína prodávají příliš mladá.