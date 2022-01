„Na místech, kde rodina zastavuje, ať už z objektivních nebo subjektivních důvodů, se všem dějí rozličné věci. V podstatě střídá katastrofa katastrofu. Jde o seriál ze života, ale tím, že se jedná o humornou záležitost, se to celé posouvá k rodinné komedii,“ uvádí režisér Chlumský na adresu třináctidílné novinky, která na obrazovkách ČT1 odstartuje už tento pátek ve 20.10.

Jak se vám točí komediální seriál? Ono se zdá, že jde o velkou legraci, ale udělat dobře humor, který je zároveň pro celou rodinu, je asi těžká disciplína.

To je, ale protože jsem už nějaký komediální seriál a k tomu několik filmových komedií natočil, měl jsem zkušenosti. Tudíž jsem měl na co navázat. Samozřejmě, ne každému se svým humorem přiblížíte, ne každý váš humor bere, spousta lidí se směje na úplně jiných místech než vy, což vám může přijít divné. V každém případě je třeba humor pěstovat, protože je bez něj v životě nuda. Takže podle mě stojí za to podstoupit martyrium, kterému se říká seriál s prvky humoru.

Arnošt Goldflam, který hraje ve Špuntech strýce, pojmenoval, jak by měl komediální žánr vypadat…

Ano, říká, že by měl být vtipný, ale ne převtipnělý. Což mi přijde jako perfektně zachycená definice něčeho, čemu se říká komedie. Protože jak víte, existuje X převtipnělých filmů či seriálů, které jsou ale ve výsledku trapné. Takže když Arnošt výše zmíněnou větu po zhlédnutí dvou dílů Špuntů na cestě pronesl, moc mě to potěšilo. Snad stejně ocení i ty další díly.

Jakou roli má v seriálu obytný autobus, se dá tušit. Proč zrovna Robur?

Jde o dost neobvyklý autobus, který se již nepoužívá. Je to veterán východoněmecké výroby a někteří starší zaměstnanci České televize budou mít na toto vozidlo jistě řadu vzpomínek, jelikož jich tam byla celá „flotila“. Robur v seriálu patří postavě Miroslava Donutila, bývalého zvukaře a bedňáka rockových kapel, který v tomto bigbíťáckém autobuse proveze celou rodinu půlkou republiky – vlastně až na Slovensko a zpět.

Miroslav Donutil změnil kvůli své roli image. Nechal se zarůst vousem, narůst si vlasy. Musel jste ho k tomu přesvědčovat?

Ani ne. Radil jsem se s ním, jaké by měla mít jeho postava vzezření, pořád jsme o tom přemýšleli. Rozhodně jsem nechtěl, aby ve Špuntech vypadal „normálně“, jak jej známe z mnoha dalších filmů. A on se takto nechal zarůst sám, což mi přišlo dobré. Ocenil jsem jeho iniciativu. Seriál jsme točili v létě, takže když pak Mirek dorazil na festival do Kalových Varů, psali o něm, že přijel vagus Donutil. Bylo to docela vtipné… Myslím, že herec by se měl pro roli aspoň trošku změnit. Není to tak složité, nikdo mu nechce dělat plastiku.

Jaká pro vás byla největší výzva tohoto seriálu?

Dát dohromady natáčecí plán s našimi převytíženými herci. To bylo opravdu peklo. Ale povedlo se to, což se dá považovat za zázrak. Ač jsem se tomu zuby nehty bránil, ke všem z nich jsem získal velmi vřelý vztah a mám je opravdu rád. Každý z nich je jiný a s každým musíte tím pádem jednat lehce separátně, ale dohromady tvoří úžasnou partu. Celé mi to přišlo jako zhmotnění a naplnění mého dětského snu: být režisérem a mít kolem sebe partu skvělých herců v krásném prostředí.