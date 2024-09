Docent je stále suchý, tichý, možná až trochu flegmatický akademik?

Přesně tak. A plukovník Šera v podání Ondřeje Vetchého, který je alter egem scenáristy a bývalého policisty Josefa Mareše, je stále tatáž vojenská svalovitá hmota, která nejde pro ostré slovo daleko. Jeho postava je autory scénáře obdařena i jistou dávkou empatie, nějakým způsobem situaci na oddělení vražd reflektuje a reaguje na ni. Do toho tu máme Terezu Rambu v úloze Fousové, která působí na policejním prezidiu a pracuje na „veledůležitých“ kauzách. Oproti první sérii už ji ale nevykreslujeme jako postpubertální protekční ministerskou dcerku, protože holka stárne, zraje, takže už nekřičí jako před těmi dvěma lety. Za tu dobu prostě nabrala trochu rozumu nebo vychování, což se mladým lidem občas děje. Svou DNA samozřejmě neztrácí - pořád je drzá, razantní, mluví rychleji, než myslí, pistoli tasí dřív než je potřeba a tak dále. Nicméně její vztah s kolegy je zralejší a možná i trochu ironičtější.

Na konci první řady minisérie odešel docent Stehlík od policie do civilu. Co jej přivedlo zpátky na oddělení vražd?

S prosíkem si pro něj přišel plukovník Šera, který na Stehlíka zpočátku nahlížel jako na nepřítele. Ale vlastně už v závěru oné první řady na jeho adresu poznamenal, že by sám nevěřil, že by to někdy řekl, ale byl by rád, kdyby na oddělení zůstal. Museli jsme najít motiv či způsob, jak Stehlíka do hry vrátit. Nakonec se ukázal jako snadný, a to vzhledem k tomu, že v Docentovi II se stala vražda v současné Praze, která nápadně připomíná nevyřešenou sérii vražd z počátku devadesátých let – jde o jakýsi Šerův pomník. A kdo se umí lépe hrabat v archivech a nacházet souvislosti v zaprášených a skoro zapomenutých svědectvích, než systematický a pečlivý docent Stehlík? Tentokrát jsme vsadili na to, že ti dva budou spojenci. Pouto, které mezi nimi vzniká, je moc hezké. Je to silné a dojemné.

Má teď tedy Stehlík větší respekt?

Má i nemá. Šera samozřejmě ví, proč docenta Stehlíka potřebuje. Nemyslí si to ale všichni z oddělení pražské mordparty, obzvláště protřelí policejní praktici v podání Matěje Hádka a Marka Taclíka, kteří by už „starého býka“ nejraději vykopli z křesla a ujali se vedení prestižního elitního oddělení vražd sami. Vytváří to mezi nimi nové tenze a nové střety. Stehlík si v první sérii dokázal, že něco umí, že není jen nepotřebný akademik, který se pro policejní práci vlastně nenarodil. Takže je zdravě sebevědomější, občas možná jemně sarkastický, ale pořád noblesní gentleman starého střihu.

Co je kořením druhé řady této minisérie?

Jednoznačně humor. Je něčím, co mám opravdu hodně rád. Takže lehce, možná občas i nad rámec scénářů, jsem si do nich dovolil přimíchat nějakou vtipnost. Protože ať už točím jakýkoliv žánr, myslím, že humor je zapotřebí, obzvlášť v této neveselé době. Vím, že jsem scenáristy (druhým je Jan Malinda) občas nadzvedl ze židle, ale nakonec můj postup či rozhodnutí akceptovali. Co jim taky zbývalo.

Máte konkrétní příklad?

Nemůžu ani naznačovat… Tím, že je Josef Mareš bývalý policista, který vyšetřoval vraždy třicet let, píše scénáře tak, jak se věci skutečně odehrály. Potíž je v tom, že popis policejní práce je kolikrát pro diváka ne úplně záživná záležitost, takové řešení běžné policejní operativy na něj může působit jako nuda a šeď. Tomu jsem se chtěl vyvarovat, a tak jsem jednoduše ve scénáři tu a tam něco zkrátil, snažil se možná i zabalit to do zmiňovaného humoru, aby byl výsledek zajímavější a aby divákům lépe chutnal.

close info Zdroj: se svolením České televize/Lukáš Oujeský zoom_in Docent II. Matěj Hádek, Marek Taclík, Ivan Trojan, Tereza Ramba a Ondřej Vetchý

Česká televize ohlásila na podzim ještě jiný váš seriál, o co jde?

O seriál Lovec, který byl kvůli covidu odložen. V jednu chvíli se tak sešly dva moje projekty, takže to vypadá, že v České televizi bude jenom Strach, ale ne, dělám si legraci… Lovec je osmidílná série, která vznikla ve slovenské producentské společnosti Trigon a ve spolupráci České televize a TV JOJ. Jejím prostřednictvím jsem se vrátil k mysterióznímu žánru, který mám hodně rád. Hlavním tématem příběhu je zlo, démoni mezi námi a boj s nimi. Nalezení a dopadení pachatele je ale nad možnosti běžných postupů policejního vyšetřování. Jde o to, že si jednou natočím pohádku, pak detektivku, pak mystery, pak zase nějaký „kachyňovský“ příběh ze života, protože stát příliš dlouho v jedněch vodách není nic pro mě.

A kdo koho vlastně v seriálu loví?

Nerad bych to prozradil. Bude to zase trochu jiná „strachovina“, než kterou známe třeba ze Ztracené brány, Ďáblovy lsti nebo seriálu Labyrint. Lovec bude trochu démoničtější, pracujeme v něm s temnými ďábelskými silami, které potřebují ulovit dobro a odstranit z tohoto světa. Máme mezinárodní obsazení, protože jsem si do hlavních rolí vybral Kanaďana a Američanku, tedy Pavla Kříže a Janu Kolesárovou, což se ne každému českému filmaři povede. A v dalších rolích se představí Jiří Dvořák, Ivo Gogál nebo Martin Stránský. Můžeme každopádně očekávat velké napětí.