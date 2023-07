Režisér Jiří Strach si pro natáčení některých scén osmidílného mystery seriálu nazvaného Lovec vybral rajhradský klášter, který se nachází na Brněnsku. Osm kriminálních případů bude spojeno záhadnými a nevysvětlitelnými jevy. V hlavní roli vymítačky démonů se představí slovenská herečka Jana Kolesárová a společně s ní v roli zabijáka démonů Pavel Kříž. „Líbí se mi, když Strach straší,“ řekl režisér ČTK při natáčení.

Režisér Jiří Strach pokračoval v rajhradském klášteře na Brněnsku v natáčení osmidílného mystery seriálu s názvem Lovec | Foto: Tina Botková, se svolením Lucie Párnické

Klášter v Rajhradě si režisér vybral kvůli jeho tajemné atmosféře. „Natáčelo se výhradně v jeho historické knihovně. Neodehrává se tam žádná akční scéna, ale byla vhodná pro zázemí děje,“ vysvětlila mluvčí České televize Hana Orošová.

Strach si žánr mystery vyzkoušel v dřívějších minisériích. Natočil třídílnou Ďáblovu lest a Ztracenou bránu, drama Santiniho jazyk a také tři série Labyrintu. „Česká historie je plná mysterií. Žijeme ve světě, v němž je nevyčerpatelná studnice tajemna. Z toho si bereme inspiraci. Hlavní hrdinové seriálu chtějí ze světa odstranit zlo, ale komu se to kdy povedlo,“ řekl Strach.

Divák uvidí osm různých kriminálních příběhů, z nichž některé najdou na konci rozuzlení, jiné nikoliv. „V reálné detektivce najdete vraha, který dostane klepeta a divák může zapomenout. Ale tady si téma divák odnese za závěrečné titulky a může přemýšlet, zda to tak může být, či nikoliv,“ popsal Strach. Rád se k tomuto žánru vrátil i proto, že si četl diskuse k předchozím dílům a řada divaček psala, že si musely nechat svítit v kuchyni, aby usnuly. „Myslím, že lidi se rádi bojí, když vědí, že je to hra,“ dodal.

Kříž: Je to taková pohádka pro dospělé

Přidaná hodnota nadpřirozena k obyčejné detektivce je to, co se líbí Pavlovi Křížovi. „Tahle tematika mě baví, protože je to taková pohádka pro dospělé. Je natočené velké množství obyčejných kriminálek. Když k nim něco přidáte, může to být zajímavé,“ poznamenal Kříž.

Jeho role je přitom zvláštní. Zabíjí lidi speciální dýkou pro dobrou věc, protože když zabije člověka stiženého démonem, démon zůstává v těle uvězněn. Na řadu rolí si musejí herci leccos nastudovat, v tomto případě však nikoliv. „Jednoduše proto, že zabiják démonů neexistuje,“ pousmál se Kříž.

V seriálu se seznámí s postavou Jany Kolesárové, která v sobě v dospělosti nalezla psychotronické schopnosti, které se snažila nejdříve tajit. Začala však zkoumat minulost, protože přišla za tragických okolností o rodiče.

„Postava Pavla Kříže ji zaučuje řemeslu a zjišťuje, že má tyto schopnosti a že dokáže démona z těla mírumilovně vyhnat a nemusí člověka zabít. Pavel je můj mentor a přizve si mě k vraždám, které se dějí a využije mě, aby se našlo řešení a zprostředkovala jsem mu informace,“ řekla Kolesárová, která o nadpřirozených věcech přemýšlí i v běžném životě.

„Myslím, že nehmotné a neviditelné je pro náš život stejně důležité jako věci, které vidíme,“ dodala Kolesárová.

Strach si představitele obou hlavních hrdinů vybral cíleně. „Pavel dospěl do dokonalého hereckého charismatu a točí i v Kanadě a v USA. Stejně tak Janka Kolesárová, takže mám v podstatě hollywoodské obsazení. Přinášejí know-how ze světových produkcí. Nejen jak se filmuje, ale i jak se hraje,“ uvedl Strach.

Aby divákům běhal mráz po zádech…

Česká televize natáčí seriál v koprodukci se slovenskou televizí JOJ a s agenturou Trigon Production. Herci už se objevili například v Banské Štiavnici či Kladrubech nad Labem. „Vybíráme místa tak, aby byla trochu divná a aby strašila. Aby divákům běhal mráz po zádech,“ řekl Strach.

Seriál Lovec diváci vidí na obrazovkách České televize pravděpodobně příští rok na podzim. Natáčení v Rajhradě omezilo návštěvu knihovny pro turisty začátkem července.

Štáb se na jižní Moravu vrátí. Usídlí se ve Vrbici na Břeclavsku. „Natáčení bude ve vinohradu, ve vinném sklepě a v pivnici. Vrbice je malá obec, takže se tam štáb určitě neztratí a místní jej nepřehlédnou,“ sdělila mluvčí agentury Trigon Production Lucia Párnická.