Třídní schůzka. Takto výmluvně se jmenuje desetidílná série, jejíž první tři díly jsou od tohoto týdne k vidění na MALL.TV. Další trio se objeví vždy po týdnu. Její tvůrci se v ní zábavnou formou vrací k době online výuky, kterou se svými dětmi prožívali dlouhé měsíce rodiče i učitelé. Režisér Marek Najbrt zdůrazňuje, že danou situaci nahlíželi v milé nadsázce, ale nikoli s výsměchem, naopak s respektem vůči všem, kteří ji zažili.

Režisér Marek Najbrt | Foto: Deník

Co vás k seriálu inspirovalo, on-line šílení vlastní, nebo učitelů vašich dětí?

S nápadem přišel Marek Daniel. Myslím, to bylo šílení všech. Zdálo se nám to jako dobrý námět pro reflexi covidového času, protože pohled přes děti a rodiče je nejblíž reálnému životu. Sbalili jsme se s Markem a Robertem Geislerem a odjeli na malé chalupářské soustředění, kde jsme psali a dávali dohromady jednotlivé typy postav. Od učitelky přes sebestředného herce až po zdravotní sestřičku, která ze „schůzky“ věčně odbíhá ke covidovým pacientům.