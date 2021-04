Kde jste profesora Emila Skamene potkala?

V jedné báječné restauraci v Montrealu, kde tehdy žil a dodnes žije. Večeři předcházelo seznámení, které učinil náš společný přítel žijící tamtéž. Je to rovných dvacet let. Nikdy na tuhle večeři nezapomenu. Nejen proto, že v luxusní restauraci měli namísto ubrusů papír, ale pozor, k tomu i sadu tužek, aby si lidé zpestřili chvíle čekání. Možná tam mysleli hlavně na dětské návštěvníky.

Avšak pan profesor se během svého poutavého vyprávění chopil tužky a začal nám malovat strukturní vzorce molekul a genetická schémata. Jak objevil gen náchylnosti na tuberkulózu. Jak měl být nominován na Nobelovu cenu. Byla jsem z toho paf! Načež nám prozradil, že nezná geny vlastní. Že on vlastně není on.

To musel být silný impuls k filmu. Jaký klíč vyprávění jste zvolila?

To byl. On se až v dospělosti a v emigraci dozvěděl, že není Emil Skamene z Prahy, ale že se narodil jako Emil Kleiner, dítě haličských Židů v Bučači. Jeho rodiče vynaložili neskutečné úsilí, aby zachránili alespoň život jeho, batolete, ještě předtím, než sami tragicky zahynuli.

Cesta k filmu byla velice dlouhá a klíčů k vyprávění jsem měla několik. Výsledný tvar jsem nezvolila zcela dobrovolně, řídily to finance. Také kvůli nim byla cesta tak dlouhá. Původně jsme měli v plánu vytvořit dokudrama, hraný tvar s dokumentární vsuvkou. Tam jsme si ale na financování vylámali zuby.

Nakonec jsem ráda, že vznikne celovečerní dokument s krátkými hranými reminiscencemi. Dramatické scény, jak empatický důstojník SS přenáší malé děcko v batohu z Haliče do Prahy, jsme dotáčeli zhruba před měsícem a půl.

Premiéra bude jen televizní? Mimochodem, co Kinoautomat, nechystáte jeho návrat - pokud nám tedy konečně otevřou kina?

Identita ES poběží v televizi. Jakousi malou kinodistribuci bychom ale také rádi zvládli. A jsme zase u bodu a) - peníze. Ale třeba se nám ještě ozve nějaký osvícený koproducent či distributor. Pokud jde o Kinoautomat, kdo ví? Kina jsou zavřená už dlouho. To víme a pláčeme všichni.

Měli jsme s "mými kluky" z Aerofilms smělý plán s uvedením v autokině na Strahově. Pak nám to zhatilo počasí. Snad to zase oživíme. A vydali jsme znovu pro velký zájem reprint DVD s Kinoautomatem. Bylo několik let vyprodané a již je zase k mání v Terryho ponožkách. Jen s tím slavnostním křtem, na který jsem se tolik těšila, musíme počkat.