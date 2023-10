Zabijáci rozkvetlého měsíce

(od 19. 10.)

Zabijáci rozkvetlého měsíceZdroj: se svolením Cinemart

Píše se rok 1920 a do domorodé osady v Oklahomě přijíždí mladík, který trochu neví, co se sebou. Je to místo zaslíbené, ale i prokleté. To ovšem Ernest zatím netuší. Tak začíná film Martina Scorseseho, který se na prahu osmdesátky rozhodl odvyprávět jeden ze svých nejdůležitějších příběhů. Vznikl na motivy knihy Davida Granna Krvavé prachy - Osedžské masové vraždy a zrod FBI a vrací se k sérii brutálních vražd domorodých obyvatel v Oklahomě zkraje minulého století, kteří krvavě doplatili na to, že přes noc pohádkově zbohatli.

Hlavní role ztvárnili Leonardo DiCaprio a Robert De Niro, jimž prý setkání s dnešními Osedži posunulo životní priority. „Jsou jiní než my, ve všech ohledech. Mají jiné hodnoty. Právě o nich a o tom, že by mohli být inspirací pro nás všechny, jsem chtěl příběh vyprávět,“ řekl o filmu Scorsese na světové premiéře v Cannes.

Zdroj: Youtube