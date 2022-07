Jeho děj se odehrává dvě stě let před událostmi seriálu Hra o trůny a líčí dramatické momenty, jež vedly k občanské válce Targaryenů, známé jako „Tanec draků“, i začátek jejich konce.

V hlavních rolích projektu natočeného v monumentálních kulisách uvidíme Emmu D‘Arcy jako princeznu Rhaenyru Targaryen, královo prvorozené dítě a dračí jezdkyni s čistou valyrijskou krví. Je obdařena vším, co si mohla přát, až na jeden podstatný detail – narodila se jako žena, nikoli jako muž. Boj o dědictví trůnu bude mít setsakra těžký.

Velké množství postav

Princi Daemonu Targaryenovi, mladšímu bratru krále Viseryse a rovněž potenciálnímu dědici trůnu, dal tvář Matt Smith. Lorda Corlyse Velaryona, nazývaného Mořský had, hraje Steve Toussaint. To on vybudoval z Velaryonů mocný rod, bohatší než Lannisterové a s největší námořnickou flotilou světa.

Olivia Cooke oblékla kostým Alicent Hightower, dcery králova pobočníka. Je považována za nejkrásnější ženu v Sedmi královstvích, ovládá dvorskou eleganci i diplomacii.

Ti všichni a další početné postavy se v seriálu objeví. Na jeho zrodu se podílel tým v čele s Miguelem Sapochnikem a Gregem Yaitanesem, spoluautorem scénáře je sám George R. R. Martin.

Méně zasvěceným jména postav asi mnoho neřeknou, tak alespoň budiž stručně řečeno, že rody Hightowerů a Velaryonů mají v knize velkou váhu. Targaryenové ovládli Západozemí a na znamení porážky svých soupeřů si dali z jejich mečů ukout železný trůn. Na scéně jsou ale dosud mnohé vlivné rodiny, které se na politice v Západozemí větší či menší mírou podílejí.

To, co odstartuje válku, je však cosi jiného: vztah Rhaenyry a Alicent.